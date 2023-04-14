nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Изображение материала

Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей

14 апреля 2023, 08:44
Фото: ГК “Страна Девелопмент”

Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей

Топ-5 самых бесполезных подарков на новоселье: картины, постельное белье, вазы, столовые приборы и цветы в горшках.
Сюжет
Тюмень

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели опрос среди клиентов компании. На основании результатов определили список желанных и не особо подарков на новоселье.

Сертификаты на покупку мебели, страхование недвижимости, умные гаджеты для дома — вошли в тройку лидеров. Поэтому они, а также ДМС для чек-апа здоровья, скидки на квартиру, ремонт в подарок и другие бонусы подготовил для своих клиентов девелопер.

В этом году компании исполняется 15 лет. Поэтому с масштабным размахом «Страна Девелопмент» отмечает свой день рождения и в честь юбилея дарит подарки клиентам.

«Квартирорадости: так мы озаглавили 2023-й, в котором Стране исполняется 15 лет. Как заботливый именинник, делим радость с вами и дарим подарки весь год! Обещаем, все они полезные и сделают покупку квартиры вашей мечты легкой. А новоселье — еще более счастливым», — делятся в отделе продаж ГК «Страна Девелопмент».

Перечень подарков постоянно обновляется. Их может получить каждый будущий новосел, который решил приобрести квартиру в жилых комплексах «Страны». Все подробности на сайте promo.strana.com. Специалисты компании помогут подобрать квартиру по душе, которая идеально подойдет под ваши потребности и желания.

Акция «Квартирорадости» распространяется не только на тюменские проекты компании. Бонусы также смогут получить покупатели квартир в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве, где максимальный размер скидки достигает 5 000 000 рублей.

Более 40 тысяч человек уже живут в домах «Страны». За годы работы группой компаний «Страна Девелопмент» построено около 1 млн кв. метров жилья. Компания продолжает расширять свою географию присутствия и запускать новые ЖК.

В этом году в планах компании войти в топ-10 застройщиков России по объемам текущего строительства. Компания нацелена на строительство более 1 млн кв. м жилья одновременно. Сейчас «Страна Девелопмент» возводит более 600 тыс. кв. м жилья в 6 регионах России. За 8 месяцев объем текущего строительства планируется увеличить практически вдвое.

Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
Вчера, 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Сегодня, 07:54
Могут ли жители Тюменской области заранее узнать о запрете на выезд из России
Вчера, 09:09
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
Вчера, 08:16
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
Вчера, 10:12