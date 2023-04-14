Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей

«Квартирорадости: так мы озаглавили 2023-й, в котором Стране исполняется 15 лет. Как заботливый именинник, делим радость с вами и дарим подарки весь год! Обещаем, все они полезные и сделают покупку квартиры вашей мечты легкой. А новоселье — еще более счастливым», — делятся в отделе продаж ГК «Страна Девелопмент».