«Норникель» разъяснил детали программы «Цифровой инвестор»

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Для этого эмитент цифровых финансовых активов — компания «Цифровые активы» — приобретет 0,27% акций ГМК на сумму 6,27 миллиарда рублей до конца года.
По словам владельца ГМК «Норникель» Владимира Потанина, программа «Цифровой инвестор» будет запущена в этом году в пилотном режиме. По ее итогам специалисты сделают вывод, в какой мере токены (цифровые финансовые активы) удобны и востребованы у сотрудников, передает newizv.ru.
Оборот токенов будет происходить на блокчейн-платформе «Атомайз», которая первой в России получила лицензию ЦБ.
Специалисты отмечают, что возможность дробления токенов позволяет участвовать в программе инвесторам с самыми скромными суммами. Также потенциальных участников привлекает отсутствие посредников в отношениях с компанией и прозрачность инвестиций за счет технологии распределенного реестра при работе с токенами.
Отвечая на вопросы, не станет ли программа инструментом для наращивания пакета акций главным акционером и не вызовет ли недовольства у «обделенных миноритариев» РУСАЛа, получивших за последние годы 500 млрд руб. дивидендов, в «Норникеле» заявили, что четверть процента — это ничтожно мало для увеличения доли Владимира Потанина в ущерб другим акционерам. Напротив, «Норникель» и Потанин инициируют эту мотивационную программу в целях расширения социальной политики, чтобы промышленный гигант стал «народным предприятием».