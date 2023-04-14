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«Норникель» разъяснил детали программы «Цифровой инвестор»

14 апреля 2023, 15:53
Фото: 1MI
В марте 2023 года «Норникель» заявил о том, что каждый сотрудник, проработавший в компании более одного года, сможет получить средства на покупку токенов, привязанных по стоимости к акциям «Норникеля».

Для этого эмитент цифровых финансовых активов — компания «Цифровые активы» — приобретет 0,27% акций ГМК на сумму 6,27 миллиарда рублей до конца года.

По словам владельца ГМК «Норникель» Владимира Потанина, программа «Цифровой инвестор» будет запущена в этом году в пилотном режиме. По ее итогам специалисты сделают вывод, в какой мере токены (цифровые финансовые активы) удобны и востребованы у сотрудников, передает newizv.ru.

Оборот токенов будет происходить на блокчейн-платформе «Атомайз», которая первой в России получила лицензию ЦБ.

Специалисты отмечают, что возможность дробления токенов позволяет участвовать в программе инвесторам с самыми скромными суммами. Также потенциальных участников привлекает отсутствие посредников в отношениях с компанией и прозрачность инвестиций за счет технологии распределенного реестра при работе с токенами.

Отвечая на вопросы, не станет ли программа инструментом для наращивания пакета акций главным акционером и не вызовет ли недовольства у «обделенных миноритариев» РУСАЛа, получивших за последние годы 500 млрд руб. дивидендов, в «Норникеле» заявили, что четверть процента — это ничтожно мало для увеличения доли Владимира Потанина в ущерб другим акционерам. Напротив, «Норникель» и Потанин инициируют эту мотивационную программу в целях расширения социальной политики, чтобы промышленный гигант стал «народным предприятием».

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