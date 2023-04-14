«Норникель» разъяснил детали программы «Цифровой инвестор»

Отвечая на вопросы, не станет ли программа инструментом для наращивания пакета акций главным акционером и не вызовет ли недовольства у «обделенных миноритариев» РУСАЛа, получивших за последние годы 500 млрд руб. дивидендов, в «Норникеле» заявили, что четверть процента — это ничтожно мало для увеличения доли Владимира Потанина в ущерб другим акционерам. Напротив, «Норникель» и Потанин инициируют эту мотивационную программу в целях расширения социальной политики, чтобы промышленный гигант стал «народным предприятием».