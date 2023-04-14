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Молодой тюменский разведчик погиб на СВО. Фото

14 апреля 2023, 11:24
Фото: администрация Ишимского района

Выпускник тюменской школы погиб в ходе СВО. Фото

В ходе СВО погиб выпускник школы Ишимского района Роман Шмаков. Всё произошло ещё 25 июля 2022 года, рассказали в пресс-службе местной администрации.

13 апреля в учебном заведении открыли мемориальную доску и именную парту. В мероприятии принимали участие его родственники, одноклассники и представители администрации Ишимского района.

«Он был очень отзывчивым и добрым человеком. Еще в школьные годы можно было заметить его сильное чувство патриотизма», – отметила бывший преподаватель Романа Наталья Долженко.

Известно, что он служил в подразделении разведки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Уват простились с 23-летним добровольцем ЧВК «Вагнер».

На Донбассе погиб 23-летний доброволец ЧВК «Вагнер»
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#Общество#Тюменцы#Погибшие#Военные#Военные травмы
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