Молодой тюменский разведчик погиб на СВО. Фото

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
13 апреля в учебном заведении открыли мемориальную доску и именную парту. В мероприятии принимали участие его родственники, одноклассники и представители администрации Ишимского района.
«Он был очень отзывчивым и добрым человеком. Еще в школьные годы можно было заметить его сильное чувство патриотизма», – отметила бывший преподаватель Романа Наталья Долженко.
Известно, что он служил в подразделении разведки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Уват простились с 23-летним добровольцем ЧВК «Вагнер».