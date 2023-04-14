Михаил Мишустин оценил темпы экономического и социального развития Тюменской области

Подготовка востребованных в российской промышленности и агропромышленном комплексе инженерно-технических кадров — один из основных вопросов, которые интересовали Михаила Мишустина. В Тюменской области эта работа ведется на системной основе, совместно с корпоративными партнерами. В регионе создан механизм выявления и поддержки одаренных детей, важным элементом которого стала физико-математическая школа.