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Posted 14 апреля 13:03

Published 14 апреля 13:03

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

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Михаил Мишустин оценил темпы экономического и социального развития Тюменской области

14 апреля 2023, 13:03
Фото: 1MI
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, подведя итоги своей рабочей поездки в Тюмень, отметил высокие темпы<br/> экономического и социального развития. Кроме того, по словам пресс-службы губернатора Тюменской области, премьер заявил, что его визит столицу Западной Сибири был очень интересным.

Программа у Михаила Мишустина в Тюмени была очень насыщенной. Вместе с полномочным представителем президента России в УФО Владимиром Якушевым и главой Тюменской области Александром Моором председатель правительства посетил областную физико-математическую школу, завод «Тюменские моторостроители» и научно-технический центр компании «Новатэк».

Подготовка востребованных в российской промышленности и агропромышленном комплексе инженерно-технических кадров — один из основных вопросов, которые интересовали Михаила Мишустина. В Тюменской области эта работа ведется на системной основе, совместно с корпоративными партнерами. В регионе создан механизм выявления и поддержки одаренных детей, важным элементом которого стала физико-математическая школа.

Условиям для получения качественного образования в Тюменской области уделяется приоритетное внимание. За последние пять лет в регионе построены 24 школы, еще 9 будут введены в строй в 2023 году.

«С 2020 года мы видим существенный рост доли выпускников школ, которые выбирают математику, физику, биологию и информатику. По информатике только за эти три года рост количества выпускников — 79 процентов. Результаты ЕГЭ по этим предметам растут», — пояснил Александр Моор.

Тема подготовки инженерно-технических кадров также прозвучала в ходе посещения предприятия «Тюменские моторостроители» и научно-технического центра компании «Новатэк». Это одно из важнейших условий развития отечественного производства и обеспечения технологического суверенитета России.

Также Михаил Мишустин проявил большой интерес к накопленному в регионе опыту использования федеральных механизмов поддержки строительства жилья и инфраструктурных объектов.

«Когда мы осматривали город, то видели прекрасные новые кварталы, красивые, яркие дома. Я обратил внимание, что построен целый ряд новых микрорайонов. Мы видели эти микрорайоны, просто потрясающие», — отметил премьер.

Глава региона рассказал, что такие результаты достигнуты благодаря нескольким инструментам, в числе которых федеральное софинансирование при строительстве автомобильных дорог, комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций и инфраструктурные бюджетные кредиты.

Не обошел глава правительства и тему здравоохранения. В этом направлении регион также успешно справляется с поставленными задачами.

«Главная цель состоит в том, чтобы качественная и доступная медицина была не только в областном центре, но и во всех наших населенных пунктах», — подчеркнул губернатор.

Так, с 2021 года в Тюменской области действует программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет. Общая сумма финансирования составляет 5,6 миллиарда рублей. На эти средства планируется построить две поликлиники, 46 ФАПов и 12 врачебных амбулаторий.

В свою очередь Михаил Мишустин пообещал поддержку в приобретении двух офтальмологических и двух стоматологических передвижных комплексов на базе автомобилей, а также диагностического оборудования.

 

#Ирина Швецова
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