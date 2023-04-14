Михаил Мишустин оценил темпы экономического и социального развития Тюменской области

Posted 14 апреля 13:03
Published 14 апреля 13:03
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Программа у Михаила Мишустина в Тюмени была очень насыщенной. Вместе с полномочным представителем президента России в УФО Владимиром Якушевым и главой Тюменской области Александром Моором председатель правительства посетил областную физико-математическую школу, завод «Тюменские моторостроители» и научно-технический центр компании «Новатэк».
Подготовка востребованных в российской промышленности и агропромышленном комплексе инженерно-технических кадров — один из основных вопросов, которые интересовали Михаила Мишустина. В Тюменской области эта работа ведется на системной основе, совместно с корпоративными партнерами. В регионе создан механизм выявления и поддержки одаренных детей, важным элементом которого стала физико-математическая школа.
Условиям для получения качественного образования в Тюменской области уделяется приоритетное внимание. За последние пять лет в регионе построены 24 школы, еще 9 будут введены в строй в 2023 году.
«С 2020 года мы видим существенный рост доли выпускников школ, которые выбирают математику, физику, биологию и информатику. По информатике только за эти три года рост количества выпускников — 79 процентов. Результаты ЕГЭ по этим предметам растут», — пояснил Александр Моор.
Тема подготовки инженерно-технических кадров также прозвучала в ходе посещения предприятия «Тюменские моторостроители» и научно-технического центра компании «Новатэк». Это одно из важнейших условий развития отечественного производства и обеспечения технологического суверенитета России.
Также Михаил Мишустин проявил большой интерес к накопленному в регионе опыту использования федеральных механизмов поддержки строительства жилья и инфраструктурных объектов.
«Когда мы осматривали город, то видели прекрасные новые кварталы, красивые, яркие дома. Я обратил внимание, что построен целый ряд новых микрорайонов. Мы видели эти микрорайоны, просто потрясающие», — отметил премьер.
Глава региона рассказал, что такие результаты достигнуты благодаря нескольким инструментам, в числе которых федеральное софинансирование при строительстве автомобильных дорог, комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций и инфраструктурные бюджетные кредиты.
Не обошел глава правительства и тему здравоохранения. В этом направлении регион также успешно справляется с поставленными задачами.
«Главная цель состоит в том, чтобы качественная и доступная медицина была не только в областном центре, но и во всех наших населенных пунктах», — подчеркнул губернатор.
Так, с 2021 года в Тюменской области действует программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет. Общая сумма финансирования составляет 5,6 миллиарда рублей. На эти средства планируется построить две поликлиники, 46 ФАПов и 12 врачебных амбулаторий.
В свою очередь Михаил Мишустин пообещал поддержку в приобретении двух офтальмологических и двух стоматологических передвижных комплексов на базе автомобилей, а также диагностического оборудования.