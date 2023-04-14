Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках

Незнамов — один из фигурантов «Тюменского дела», семерых человек обвиняют в организации террористического сообщества. Обвиняемые свою вину отрицают, а их адвокаты уверены, что у следователей нет никаких доказательств, кроме признательных показаний, которые, по словам каждого из фигурантов, были даны под пытками. Позже в ходе заседаний все заявили о том, что отказываются от этих показаний.