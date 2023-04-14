Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Незнамов — один из фигурантов «Тюменского дела», семерых человек обвиняют в организации террористического сообщества. Обвиняемые свою вину отрицают, а их адвокаты уверены, что у следователей нет никаких доказательств, кроме признательных показаний, которые, по словам каждого из фигурантов, были даны под пытками. Позже в ходе заседаний все заявили о том, что отказываются от этих показаний.
Был подан иск по делу о пытках, но следователи отказались возбуждать дело. Однако видеозаписей с допросов у них не было, также каждый из ребят после задержания пропадал на пару дней.
Юрий Незнамов подал апелляцию на решение СУ СКР по Тюменское области, об отказе проводить проверку по заявлению Юрия о пытках. Сегодня иск будет рассмотрен, однако после того, как СМИ начали отправлять запросы о присутствии в зале суда и проведение фото- и видеосъемки, в судебной системе сообщили, что заседание вдруг объявили закрытым и попасть на него не удастся.
Обычно, если заседание закрытое, то в карточке на сайте суда данные участников дела скрывают. Однако в этом случае карточка так и остается открытой, что может подтверждать факт того, что изначально закрывать это судебное разбирательство не планировалось.
«Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, в связи с п. 1.4 ч. 2 ст. 241 УПК Р Ф (разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению иной охраняемой федеральным законом тайны; этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц)», — сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судебной системы.
По мнению адвоката Павла Руснакова, мотивация для того, чтобы закрыть заседание — удивительна. Так как непонятно какую тайну будут раскрывать на заседании по делу об обжаловании отказа в возбуждении дела о пытках.
«Мне сложно представить, какая тайна может быть раскрыта при рассмотрении этого дела. Причем есть вопросы и к срокам закрытия заседания. Обычно одна из сторон только в ходе заседания подает ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. А тут за несколько часов почему-то было принято такое решение, это удивляет», — говорит Руснаков.
По его мнению, в этом деле нет оснований для того, чтобы его рассматривали в закрытом формате. В данных по делу нет деталей частной жизни, что также могло бы являться основанием для того, чтобы закрыть заседание.
«Было бы понятнее, если бы мотивацией для такого решения послужило ходатайство следователя, который бы объяснил, что присутствие посторонних лиц может повлиять на расследование дела», — рассуждает Руснаков.
Примечательно, что ранее источник «Нашего города» сообщал, что адвокат Юрия Незнамова посещал тюменский «Центр по противодействию экстремизму», чтобы допросить полицейских, которые, по словам Незнамова, его пытали. Большая часть сотрудников центра отказалась выйти на контакт.
Защитник Незнамова хотел предложить силовикам принять участие в адвокатском опросе, однако разговаривать с ним стал только начальник отдела по борьбе с терроризмом Андрей Максимов.
«Он пояснил, что Найманов и Полуянов сейчас отсутствуют по „объективным обстоятельствам“. Также Максимов заявил, что в опросе никто из них участвовать не будет, так как обвинения в их адрес ложные и на органы просто „наговаривают““, — сообщил наш источник.
«Все, что я говорю — это лишь предположения.Мы не знаем в каком формате было подано ходатайство о закрытии заседания. Мы только знаем, что оно было заявлено одно из сторон и подписано судьей. Но официальная версия и вправду кажется странной, хоть мы и не видели материалы дела. Тут истину знают лишь те, кто по ту сторону закрытого зала», — говорит Руснаков.
Стоить отметить, что на заседании суда, входе которого Незнамову продлевали меру пресечения, Юрий и его адвокат напоминали о пытках и подавали несколько ходатайств, каждое из которых судьей А. С. Колесниковым было отклонено.
В связи с этим адвокат Юрия подал жалобу на действия судьи, заявив, что он нарушил «право на защиту» обвиняемого.
«В ходе заседания мы заявляли ходатайства о приобщении документов к следственному материалу, но следователь принимал незаконные и необоснованные решения и отказывал нам. В связи с этим у суда не было возможности принять взвешенное решение», — говорил после суда адвокат Юрия.
«Наш город» продолжает следить за развитием «Тюменского дела».