Лед расстаял: на трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничения для транспорта

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
На трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничение движения из-за гололёда. Недавно здесь прошел снегопад, на дорогах образовалась гололедица. Отсутствие шипов у части автомашин резко повысило опасность смертельных аварий. Утром «Уралуправтодор» перекрыл участок объезда Белоярского. К 16 часам по местному времени ограничение сняли.
Ранее «Наш город» сообщал, что утром в Тюмени произошло больше десяти автомобильных аварий. Сейчас лёд на дорогах растаял.