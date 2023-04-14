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Лед расстаял: на трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничения для транспорта

14 апреля 2023, 13:14
Фото: 1MI

На трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничения из-за гололёда

Вновь открыто движение на трассе Р-351. Проезд машин был ограничен из-за резко ухудшившейся погоды, сообщает «Уралуправтодор».

На трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничение движения из-за гололёда. Недавно здесь прошел снегопад, на дорогах образовалась гололедица. Отсутствие шипов у части автомашин резко повысило опасность смертельных аварий. Утром «Уралуправтодор» перекрыл участок объезда Белоярского. К 16 часам по местному времени ограничение сняли.

Ранее «Наш город» сообщал, что утром в Тюмени произошло больше десяти автомобильных аварий. Сейчас лёд на дорогах растаял.

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#Александр Мязин#Дороги#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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