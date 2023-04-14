Лед расстаял: на трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничения для транспорта

На трассе Екатеринбург – Тюмень отменили ограничение движения из-за гололёда. Недавно здесь прошел снегопад, на дорогах образовалась гололедица. Отсутствие шипов у части автомашин резко повысило опасность смертельных аварий. Утром «Уралуправтодор» перекрыл участок объезда Белоярского. К 16 часам по местному времени ограничение сняли.