Каждый десятый тюменец использует отговорку, чтобы не работать

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы получили 885 приглашений на работу за рубежом. В РФ за январь-март 2023 года подобные заявки получили 90 000 человек. Соискатели интересуются работой в Индонезии, Сербии, Мексике, ОАЭ, Турции, Кыргызстане и США. Однако количество вакансий на площадке в несколько раз меньше, чем самих желающих трудоустроиться.