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Каждый десятый тюменец использует отговорку, чтобы не работать

14 апреля 2023, 13:30
Фото: 1MI

Тюменцы 1-2 раза в год используют отговорки, чтобы не работать

По данным сайта hh.ru, каждый десятый сотрудник в Тюменской области использовал отговорку, чтобы не идти работу. Тюменцы остаются дома из-за «болезни» или «семейных обстоятельств».

Данные были получены в ходе исследования онлайн-сервисов Budu и hh.ru.

«Половина опрошенных (52%) из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. Четверть может взять отгул по личным причинам (27%) и по причине посещения врача (25%)», - сообщает сайт объявлений hh.ru.

Около 20% респондентов не идут на работу из-за непредвиденных обстоятельств (погода, ДТП, поломка). Тюменцы не хотят идти на работу из-за отсутствия настроения работать (59%), нехватки мотивации (44%), наличие важных дел (36%).

До 42% работодателей относятся к отгулам и пропуску рабочего дня нейтрально. Пропуская работу, сотрудники фирм испытывают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). При этом подобное происходит максимум 1-2 раза в год.

«Чаще остальных работу пропускают юристы (14%) и работники сферы PR, рекламы и маркетинга (13%) – сотрудники отпрашиваются с работы 1 раз в месяц или даже чаще», - сообщают представители hh.ru.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы получили 885 приглашений на работу за рубежом. В РФ за январь-март 2023 года подобные заявки получили 90 000 человек. Соискатели интересуются работой в Индонезии, Сербии, Мексике, ОАЭ, Турции, Кыргызстане и США. Однако количество вакансий на площадке в несколько раз меньше, чем самих желающих трудоустроиться.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в областной столице прошла ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Десятки крупных тюменский компаний разместили своими предложениями для соискателей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги
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