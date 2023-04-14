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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:56

Калининградский завод «Автотор» начал сборку кроссоверов китайского бренда SWM

14 апреля 2023, 10:55
Крупнейший российский производитель автомобилей, Калининградский автомобильный завод «Автотор», подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Shineray, и начал сборку кроссоверов бренда SWM на своем конвейере.

Среди моделей, которые будут собираться на заводе, — среднеразмерный кроссовер SWM G01, городской кроссовер SWM G01F и полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro. При успешном запуске производства, «Автотор» и Shineray планируют расширить выпуск автомобилей китайского бренда и перейти на полный цикл производства, включающий сварку, окраску и сборку, - пишут Известия.

Кроме того, компании планируют разработать план развития производства до 2032 года, который включит расчетную оценку инвестиций для каждого этапа сотрудничества в период с 2025 по 2032 год.

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