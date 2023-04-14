Калининградский завод «Автотор» начал сборку кроссоверов китайского бренда SWM

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Среди моделей, которые будут собираться на заводе, — среднеразмерный кроссовер SWM G01, городской кроссовер SWM G01F и полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro. При успешном запуске производства, «Автотор» и Shineray планируют расширить выпуск автомобилей китайского бренда и перейти на полный цикл производства, включающий сварку, окраску и сборку, - пишут Известия.
Кроме того, компании планируют разработать план развития производства до 2032 года, который включит расчетную оценку инвестиций для каждого этапа сотрудничества в период с 2025 по 2032 год.