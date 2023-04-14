Городская администрация не планирует приводить в порядок тюменское «городище»

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Известно, что в 90-х здесь, в квадрате улиц Камышинской — Смоленской — Крупской — Каширской, поджигали дома, чтобы купить участки за бесценок. Теперь по вполне приличным ценам продают коттеджи. Например, по данным сайта Циан.ру, один из них выставлен на продажу за 50 млн рублей. Особенно порадует пейзаж вокруг — сваленные на дорогах дрова и отсутствие асфальта.
Однако городские власти пока не планируют заниматься благоустройством этой части города. Как сообщил Дмитрий Иванов, директор городского департамента земельных отношений и градостроительства, в реализацию института КРТ в первую
очередь вовлекаются наиболее сложные с правовой точки зрения территории,
обремененные большим количеством ветхого и аварийного жилого фонда,
требующего расселения в кратчайшие сроки. А «городище», судя по всему, по этим критериям не подходит.
«На сегодняшний день Администрацией города Тюмени подготовка проектов
решений о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улиц
Камышинская-Самарская-Каширская и в районе улиц Камышинская-Смоленская-
Каширская в установленном законом порядке не осуществляется. Решений о комплексном развитии территорий, указанных в запросе, главой города Тюмени, в установленный законом порядке, не принималось», — Ответил Иванов на запрос «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени под программу комплексного развития территорий попадет еще один земельный участок. Реновация коснется промзоны площадью 10,28 гектаров в районе улицы Судостроителей.