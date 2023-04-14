Городская администрация не планирует приводить в порядок тюменское «городище»

Известно, что в 90-х здесь, в квадрате улиц Камышинской — Смоленской — Крупской — Каширской, поджигали дома, чтобы купить участки за бесценок. Теперь по вполне приличным ценам продают коттеджи. Например, по данным сайта Циан.ру, один из них выставлен на продажу за 50 млн рублей. Особенно порадует пейзаж вокруг — сваленные на дорогах дрова и отсутствие асфальта.