ФСБ не раскрывает подробности ареста экс-директора тюменского центра занятости

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
«Ваш запрос о предоставлении информации в отношении задержания О. Астафьевой РУФСБ по Тюменской области рассмотрен. Сообщаем, что в соответствии со ст. 161 УПК России данные предварительного расследования не подлежат разглашению», — сообщили РБК Тюмень силовики.
Ранее «Наш Город» писал, что директор ЦЗН была уволена с должности 28 марта 2023 года. В департаменте труда и занятости Тюменской области увольнение руководителя ЦЗН объяснили истечением срока действия трудового договора.
Позже стало известно, что в конце марта в центре занятости силовики проводили проверку. В отношении Оксаны Астафьевой было заведено уголовное за превышение должностных полномочий. Чиновнице предъявлено обвинение в реализации преступной схемы, связанной с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам ЦЗН. Установлено, что бюджету Тюменской области нанесен ущерб в размере 1,16 миллионов рублей.
В настоящее время Оксане Астафьевой назначены мера пресечения в виде домашнего ареста.