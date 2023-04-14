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ФСБ не раскрывает подробности ареста экс-директора тюменского центра занятости

14 апреля 2023, 07:59
Фото: Новые Известия

Тюменская ФСБ не раскрывает подробности ареста экс-директора ЦЗН

Тюменское УФСБ отказывается разглашать подробности уголовное дела экс-директора центра занятости Тюмени и Тюменского района Оксаны Астафьевой, ссылаясь на статью 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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Тюмень
«Ваш запрос о предоставлении информации в отношении задержания О. Астафьевой РУФСБ по Тюменской области рассмотрен. Сообщаем, что в соответствии со ст. 161 УПК России данные предварительного расследования не подлежат разглашению», — сообщили РБК Тюмень силовики.

Ранее «Наш Город» писал, что директор ЦЗН была уволена с должности 28 марта 2023 года. В департаменте труда и занятости Тюменской области увольнение руководителя ЦЗН объяснили истечением срока действия трудового договора.

Позже стало известно, что в конце марта в центре занятости силовики проводили проверку. В отношении Оксаны Астафьевой было заведено уголовное за превышение должностных полномочий. Чиновнице предъявлено обвинение в реализации преступной схемы, связанной с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам ЦЗН. Установлено, что бюджету Тюменской области нанесен ущерб в размере 1,16 миллионов рублей.

В настоящее время Оксане Астафьевой назначены мера пресечения в виде домашнего ареста.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Центр занятости#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Превышение должностных полномочий#ФСБ#Тюмень#Суд#Тюменская область
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