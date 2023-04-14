ФСБ не раскрывает подробности ареста экс-директора тюменского центра занятости

Позже стало известно, что в конце марта в центре занятости силовики проводили проверку. В отношении Оксаны Астафьевой было заведено уголовное за превышение должностных полномочий. Чиновнице предъявлено обвинение в реализации преступной схемы, связанной с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам ЦЗН. Установлено, что бюджету Тюменской области нанесен ущерб в размере 1,16 миллионов рублей.