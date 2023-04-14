День жестянщика: из-за гололеда в Тюмени произошло более десятка ДТП

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В настоящее время аварийная ситуация остается напряженной. В городе зарегистрированы более десятка ДТП — на путепроводе на улице Пермякова, на улице Монтажников, 30 Лет Победы, Мельникайте, Московском тракте, Челюскинцев, Максима Горького, Запольной.
В связи с авариями на указанных улицах затруднено движение транспортных средств.
Тюменцы, которые уже успели переобуть машину в летнюю резину, отмечают, что сегодня для поездок выбрали общественный транспорт и такси.
«С днем жестянщика, любители летней резины», — шутят в соцсетях горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что минусовая температура воздуха в Тюмени продержится до субботы, 15 апреля. Завтра столбики термометров поднимутся до 0…+2. Во вторник, 18 апреля, потеплеет до +8.+9.