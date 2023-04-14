День жестянщика: из-за гололеда в Тюмени произошло более десятка ДТП

В настоящее время аварийная ситуация остается напряженной. В городе зарегистрированы более десятка ДТП — на путепроводе на улице Пермякова, на улице Монтажников, 30 Лет Победы, Мельникайте, Московском тракте, Челюскинцев, Максима Горького, Запольной.