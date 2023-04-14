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День жестянщика: из-за гололеда в Тюмени произошло более десятка ДТП

14 апреля 2023, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени на дорогах из-за снегопада образовалась гололедица

На тюменских автодорогах из-за выпавшего снега и минусовой температуры воздуха образовался гололед. Только утром в областной столице произошло порядка восьми дорожно-транспортных происшествий.
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ДТП

В настоящее время аварийная ситуация остается напряженной. В городе зарегистрированы более десятка ДТП — на путепроводе на улице Пермякова, на улице Монтажников, 30 Лет Победы, Мельникайте, Московском тракте, Челюскинцев, Максима Горького, Запольной.

В связи с авариями на указанных улицах затруднено движение транспортных средств.

Тюменцы, которые уже успели переобуть машину в летнюю резину, отмечают, что сегодня для поездок выбрали общественный транспорт и такси.

«С днем жестянщика, любители летней резины», — шутят в соцсетях горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что минусовая температура воздуха в Тюмени продержится до субботы, 15 апреля. Завтра столбики термометров поднимутся до 0…+2. Во вторник, 18 апреля, потеплеет до +8.+9.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Тюмень#Тюменская область
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