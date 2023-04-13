Жителей Тюменской области приглашают на работу в других странах мира

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев зовут на работу шеф-поваром в Дубай на зарплату в 1 тысячу долларов. Есть места и для риэлторов, которые говорят на русском языке. Завтра в тюменском технопарке пройдёт ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Местные крупные компании представят для соискателей новые вакансии. Мероприятие состоится в 11 утра. Новыми сотрудниками интересуется и крупный завод по производству блочно-модульного техоборудования для нефтегазового комплекса России и стран СНГ «ГМС Нефтемаш». Сейчас на нём работают 1,7 тысячи человек.