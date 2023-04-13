Жителей Тюменской области приглашают на работу в других странах мира

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили в том числе и 885 резюме, созданных соискателями из Тюменской области. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (41%) и Беларуси (19%), а также Грузии (8%), Узбекистана (7%), Турции (5%), Кыргызстана и Армении (по 4%), США и Азербайджана (по 3%), ОАЭ (2%)», - отмечает платформа hh.ru.
Эксперты отмечают, что соискатели интересуются работой в Индонезии, Сербии, Мексике, ОАЭ, Турции, Кыргызстане и США. Однако количество вакансий на площадке в несколько раз меньше, чем самих соискателей.
Большим интересом пользуются вакансии в Европе (Франции, Великобритании, Греции).
Чаще всего россияне получают приглашения на вакансии из Казахстана (31%, или 29,5 тыс. приглашений), Беларуси (21%, или 20,5 тыс.), Грузии (10%, или 9,3 тыс.), а также Узбекистана (7%), Кыргызстана, Турции и США (по 5%). Среди специализаций наиболее востребованы менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры. Соискателям чаще всего предлагается работа на удалёнке.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцев зовут на работу шеф-поваром в Дубай на зарплату в 1 тысячу долларов. Есть места и для риэлторов, которые говорят на русском языке. Завтра в тюменском технопарке пройдёт ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». Местные крупные компании представят для соискателей новые вакансии. Мероприятие состоится в 11 утра. Новыми сотрудниками интересуется и крупный завод по производству блочно-модульного техоборудования для нефтегазового комплекса России и стран СНГ «ГМС Нефтемаш». Сейчас на нём работают 1,7 тысячи человек.