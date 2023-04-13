Визит Михаила Мишустина, ушел адвокат Бережного, в Тюмени погибла 13-летняя девочка

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Визит Михаила Мишустина в Тюмень: пробки, заводы и задача про муху.
Премьер-министр РФ осмотрел физико-математическую школу в областной столице. По данным информцентра правительства Тюменской области, здесь обучаются 405 учеников 5–11 классов. Здесь же школьники решили задачу Мишустина про муху и стакан.
Далее он побывал на заводе завод «Тюменские моторостроители» и поздравил сотрудников с 60-летием предприятия.
Вечером поступила информация, что недалеко от Тюмени перекрыли движение для большегрузов. Десятки фур оказались в большой пробке.
Новый адвокат Бережного отказался его защищать из-за исчезновения доказательств.
Адвокат Александр Почуев вышел из состава команды защитников Виталия Бережного из-за давления на него со стороны судьи и исчезновение вещественных доказательств.
Его дело находится в московском суде. Стоит отметить, что новый адвокат у Бережного появился почти месяц назад. Он отметил, что практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания. Ряд доказательств нельзя будет предоставлять присяжным.
В ближайшее время московский адвокат завершит расследование и подаст иски о защите чести и достоинства к пресс-службе СК РФ и к Эдуарду Петрову.
В Тюмени погибла 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоэтажки.
В Тюмени 11 апреля в ЖК «Звездный» из окна дома на улице Алматинской выпала 13-летняя девочка. Трагедия произошла вечером, в 20:50. На место ЧП бригада скорой помощи прибыла спустя одиннадцать минут. К сожалению, ребенок скончался.