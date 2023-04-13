Визит Михаила Мишустина, ушел адвокат Бережного, в Тюмени погибла 13-летняя девочка

Его дело находится в московском суде. Стоит отметить, что новый адвокат у Бережного появился почти месяц назад. Он отметил, что практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания. Ряд доказательств нельзя будет предоставлять присяжным.