nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Изображение материала

Визит Михаила Мишустина, ушел адвокат Бережного, в Тюмени погибла 13-летняя девочка

13 апреля 2023, 18:51
Фото: 1MI

Ушел адвокат Бережного, в Тюмени погибла 13-летняя девочка, визит Михаила Мишустина

В областную столицу приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С утра в Тюмени наблюдались пробки, около завода «Тюменские моторостроители», сюда он в итоге тоже приехал.

Визит Михаила Мишустина в Тюмень: пробки, заводы и задача про муху.

Премьер-министр РФ осмотрел физико-математическую школу в областной столице. По данным информцентра правительства Тюменской области, здесь обучаются 405 учеников 5–11 классов. Здесь же школьники решили задачу Мишустина про муху и стакан.

Далее он побывал на заводе завод «Тюменские моторостроители» и поздравил сотрудников с 60-летием предприятия.

Вечером поступила информация, что недалеко от Тюмени перекрыли движение для большегрузов. Десятки фур оказались в большой пробке.

Новый адвокат Бережного отказался его защищать из-за исчезновения доказательств.

Адвокат Александр Почуев вышел из состава команды защитников Виталия Бережного из-за давления на него со стороны судьи и исчезновение вещественных доказательств.

Его дело находится в московском суде. Стоит отметить, что новый адвокат у Бережного появился почти месяц назад. Он отметил, что практически все ходатайства защиты (более 127) были отклонены или вообще оставлены без внимания. Ряд доказательств нельзя будет предоставлять присяжным.

В ближайшее время московский адвокат завершит расследование и подаст иски о защите чести и достоинства к пресс-службе СК РФ и к Эдуарду Петрову.

В Тюмени погибла 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоэтажки.

В Тюмени 11 апреля в ЖК «Звездный» из окна дома на улице Алматинской выпала 13-летняя девочка. Трагедия произошла вечером, в 20:50. На место ЧП бригада скорой помощи прибыла спустя одиннадцать минут. К сожалению, ребенок скончался.

В Тюмени погибла 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоэтажки
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Экономика#Политика#Социальная политика#Александр Мязин
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
Сегодня, 04:44
Михаил Мишустин ездил по Тюмени в кортеже из 17 машин. Видео
Сегодня, 10:11
Могут ли жители Тюменской области заранее узнать о запрете на выезд из России
Сегодня, 09:09
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
Сегодня, 08:16
Свежести больше, стоимость меньше
Сегодня, 08:41
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
Сегодня, 10:12