В тюменском селе сгорел жилой дом. Погиб мужчина

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 00:55. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и три единицы техники ГУ МЧС.
На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Из здания были эвакуированы пять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.
Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Елань привлекли к административной отвесности местного жителя, по чьей вине произошел ландшафтный пожар. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.