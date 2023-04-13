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В тюменском селе сгорел жилой дом. Погиб мужчина

13 апреля 2023, 08:22
Фото: МЧС

В тюменском селе во время пожара погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в частном дом в селе Усово Сладковского района. Трагедия произошла сегодня ночью.
Сюжет
Тюмень
Видео: МЧС

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 00:55. На место происшествия были направлены шесть человек личного состава и три единицы техники ГУ МЧС.

На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Из здания были эвакуированы пять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб.

Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Елань привлекли к административной отвесности местного жителя, по чьей вине произошел ландшафтный пожар. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#МЧС#Гибель на пожаре#Тюмень#Тюменская область#Видео
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