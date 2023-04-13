В Тюмени в автошколах отменили занятия в день приезда Мишустина. Скрин

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В опубликованном на сайте одной из сети автошкол распоряжении сказано, что такое решение принято в связи с ограничением дорожного движения и проведением профилактических мероприятий ГИБДД Тюменской области.
Между тем, сегодня в Тюмень с рабочим визитом прибудет председатель правительства России Михаил Мишустин. По словам очевидцев, в областной столице уже наблюдаются пробки — в частности, на Старотобольском тракте в районе завода «Тюменские моторостроители». Премьер-министр планирует посетить одно из промышленных предприятий региона, название которого пока держится в секрете.
Согласно данным сервиса flightradar, несколько минут назад из московского аэропорт Внуково в сторону Тюмени вылетел спецборт Tupolev Tu-214. Скорее всего, именно на нем летит председатель правительства России Михаил Мишустин.