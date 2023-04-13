В Тюмени в автошколах отменили занятия в день приезда Мишустина. Скрин

Между тем, сегодня в Тюмень с рабочим визитом прибудет председатель правительства России Михаил Мишустин. По словам очевидцев, в областной столице уже наблюдаются пробки — в частности, на Старотобольском тракте в районе завода «Тюменские моторостроители». Премьер-министр планирует посетить одно из промышленных предприятий региона, название которого пока держится в секрете.