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В Тюмени в автошколах отменили занятия в день приезда Мишустина. Скрин

13 апреля 2023, 05:31
Фото: 1MI

Тюменским автошколам запретили проводить практику в день приезда Мишустина

Тюменские автошколы отменили сегодня занятия по вождению для учащихся. Также перенесена на 17 апреля, понедельник, сдача практического экзамена.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном на сайте одной из сети автошкол распоряжении сказано, что такое решение принято в связи с ограничением дорожного движения и проведением профилактических мероприятий ГИБДД Тюменской области.

Между тем, сегодня в Тюмень с рабочим визитом прибудет председатель правительства России Михаил Мишустин. По словам очевидцев, в областной столице уже наблюдаются пробки — в частности, на Старотобольском тракте в районе завода «Тюменские моторостроители». Премьер-министр планирует посетить одно из промышленных предприятий региона, название которого пока держится в секрете.

Согласно данным сервиса flightradar, несколько минут назад из московского аэропорт Внуково в сторону Тюмени вылетел спецборт Tupolev Tu-214. Скорее всего, именно на нем летит председатель правительства России Михаил Мишустин.

 

#Общество#Новости тюмени#Автошколы#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#ГИБДД#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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