nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Изображение материала

В Тюмени у предпринимателя украли около 1 млн рублей и брызнули в лицо из баллончика

13 апреля 2023, 10:54
Фото: 1MI

В Тюмени предпринимателю брызнули в лицо из баллончика и обокрали в подъезде дома

Калининский суд 13 апреля вынес приговор в отношении двух жителей Тюмени. По данным пресс-службы региональных судов, Егор Мехоношин и Александр Набережнев проникли в чужую квартиру и вынесли оттуда почти 1 миллион рублей.

Всё произошло в июле 2021 года. Тогда мужчины приобрели в магазине газовый баллончик, маски и головные уборы. Злоумышленники зашли в подъезд дома на улице Амурской, обрызгали из баллончика мужчину.

«После этого похитили у потерпевшего деньги в размере 941 100 рублей, принадлежащие ООО «Альфаопт групп», – сообщает пресс-служба тюменских судов.

На заседании обвиняемые заявили, что раньше работали в этой компании. Набережнев получил три года исправительной колонии общего режима, а его подельник – 2 года и 4 месяца.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец украл у друга 1 млн рублей, которые отложили на свадьбу.

Тюменец украл у друга около миллиона рублей, отложенных на свадьбу
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Кража#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
Сегодня, 04:44
Тюмень стоит в пробках из-за визита премьер-министра Мишустина. Видео
Сегодня, 04:29
В Пасхальную ночь тюменцев бесплатно довезут со службы до дома. Схема
7 апреля 06:29
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
Сегодня, 08:16
Тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи
Вчера, 14:19
Свежести больше, стоимость меньше
Сегодня, 08:41