В Тюмени у предпринимателя украли около 1 млн рублей и брызнули в лицо из баллончика

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Всё произошло в июле 2021 года. Тогда мужчины приобрели в магазине газовый баллончик, маски и головные уборы. Злоумышленники зашли в подъезд дома на улице Амурской, обрызгали из баллончика мужчину.
«После этого похитили у потерпевшего деньги в размере 941 100 рублей, принадлежащие ООО «Альфаопт групп», – сообщает пресс-служба тюменских судов.
На заседании обвиняемые заявили, что раньше работали в этой компании. Набережнев получил три года исправительной колонии общего режима, а его подельник – 2 года и 4 месяца.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец украл у друга 1 млн рублей, которые отложили на свадьбу.