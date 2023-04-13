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В Тюмени погибла 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоэтажки

13 апреля 2023, 05:55
Фото: 1MI

13-летняя школьница выпала из окна многоэтажки в Тюмени

В Тюмени 11 апреля в ЖК «Звездный» из окна дома на улице Алматинской выпала 13-летняя девочка. Информация об этом появилась в социальных сетях.
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Тюмень

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Трагедия произошла вечером, в 20:50. На место ЧП бригада скорой помощи прибыла спустя одиннадцать минут. К сожалению, ребенок скончался.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что 8 апреля на улице Верхнетарманской, 1, с балкона выпала девушка. Тюменка скончалась от полученных травм на месте происшествия.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Человек выпал из окна#Скорая помощь#Тюмень#Дети#Тюменская область
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