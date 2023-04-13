В Тюмени погибла 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоэтажки

13-летняя школьница выпала из окна многоэтажки в Тюмени

В Тюмени 11 апреля в ЖК «Звездный» из окна дома на улице Алматинской выпала 13-летняя девочка. Информация об этом появилась в социальных сетях.

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