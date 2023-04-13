В Тюмени погибла 13-летняя девочка, выпавшая из окна многоэтажки

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. Трагедия произошла вечером, в 20:50. На место ЧП бригада скорой помощи прибыла спустя одиннадцать минут. К сожалению, ребенок скончался.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что 8 апреля на улице Верхнетарманской, 1, с балкона выпала девушка. Тюменка скончалась от полученных травм на месте происшествия.