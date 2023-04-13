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В Тюмени под реновацию попала промзона на Лесобазе

13 апреля 2023, 03:27
Фото: 1MI

В Тюмени под реновацию отдадут участок в черте города по улице Судостроителей

В Тюмени под программу комплексного развития территорий попадет еще один земельный участок. Реновация коснется промзоны площадью 10,28 гектаров в районе улицы Судостроителей.
Сюжет
Тюмень

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Тюменской области. Под снос или реконструкцию попадут два административных здания, несколько складов, электроцех, цех деревообработки и производственный цех.

В перспективе здесь возведут дома среднеэтажной и многоэтажной застройки, дома социального обслуживания, общежития, больницы, школы и детсады, парки, магазины, спортивные центры, заведения общепита и т. д.

«Предельный срок реализации настоящего решения о комплексном развитии территории нежилой застройки составляет 8 лет», — сказано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы внесли на рассмотрение проект об изменении механизма реализации КРТ. Народные избранники предлагают дать право решающего голоса при принятии решения жителям домов, попавших под реновацию.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#КРТ#Реновация#Промзона#Тюмень#Тюменская область#Строительство#Всегда актуально
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