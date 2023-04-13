В Тюмени падают цены на съемные квартиры из-за конкуренции

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Съемные однокомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели на 0,1% — до 19,9 тысяч рублей и 32,4 тысяч рублей, сообщили аналитики портала «МИР КВАРТИР».
«Снижение ценников продиктовано выросшим предложением, образовавшимся еще в прошлом году в связи с большой эмиграцией. Именно по этой причине арендодатели стали конкурировать за арендатора. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения этих трендов», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
По словам специалистов, в целом по России с начала года ставки на однокомнатные квартиры выросли на 0,7%. Сегодня стоимость аренды такого жилья колеблется в пределах 17,6 тысяч рублей в месяц. Ставки на «двушки» и «трешки» увеличились на 1,8% — аренда обходится ежемесячно в 23,3 тысячи рублей и 30 тысяч рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год на 90% вырос спрос на посуточную аренду загородных домов и дач. При этом ставки на такие объекты упали более чем на 12%.