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В Тюмени падают цены на съемные квартиры из-за конкуренции

13 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI

В Тюмени из-за высокой конкуренции падают цены на съемное жилье

В Тюмени дешевеет аренда квартир. За первый квартал стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 1,1% — до 25,9 тысяч рублей.
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Тюмень

Съемные однокомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели на 0,1% — до 19,9 тысяч рублей и 32,4 тысяч рублей, сообщили аналитики портала «МИР КВАРТИР».

«Снижение ценников продиктовано выросшим предложением, образовавшимся еще в прошлом году в связи с большой эмиграцией. Именно по этой причине арендодатели стали конкурировать за арендатора. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения этих трендов», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

По словам специалистов, в целом по России с начала года ставки на однокомнатные квартиры выросли на 0,7%. Сегодня стоимость аренды такого жилья колеблется в пределах 17,6 тысяч рублей в месяц. Ставки на «двушки» и «трешки» увеличились на 1,8% — аренда обходится ежемесячно в 23,3 тысячи рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год на 90% вырос спрос на посуточную аренду загородных домов и дач. При этом ставки на такие объекты упали более чем на 12%.

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