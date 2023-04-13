В Тюмени падают цены на съемные квартиры из-за конкуренции

По словам специалистов, в целом по России с начала года ставки на однокомнатные квартиры выросли на 0,7%. Сегодня стоимость аренды такого жилья колеблется в пределах 17,6 тысяч рублей в месяц. Ставки на «двушки» и «трешки» увеличились на 1,8% — аренда обходится ежемесячно в 23,3 тысячи рублей и 30 тысяч рублей соответственно.