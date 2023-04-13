В Тюмени Михаил Мишустин посетил одно из старейших зданий в Тюмени

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В «чистый четверг» Михаил Мишустин посетил в Тюмени Свято-Троицкий монастырь.
«Монастырь ведет свою историю с 1616 года и является памятником архитектуры федерального значения», - отмечает издание.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона.
Ранее «Наш город сообщал, что тюменцы заметили кортеж из 17 машин. Премьер-министр РФ прибыл в Тюмень сегодня днём.