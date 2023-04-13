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В Тюмени Михаил Мишустин посетил одно из старейших зданий в Тюмени

13 апреля 2023, 11:23
Фото: 1MI

Михаил Мишустин побывал в Свято-Троицком монастыре

По данным «Интерфакс-Урал» председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил Свято-Троицкий монастырь. Это одно из старейших зданий в Сибири.

В «чистый четверг» Михаил Мишустин посетил в Тюмени Свято-Троицкий монастырь.

«Монастырь ведет свою историю с 1616 года и является памятником архитектуры федерального значения», - отмечает издание.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона.

Ранее «Наш город сообщал, что тюменцы заметили кортеж из 17 машин. Премьер-министр РФ прибыл в Тюмень сегодня днём.

 

 

Михаил Мишустин ездил по Тюмени в кортеже из 17 машин. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Политика#Социальная политика
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