В Тюмени фура полностью перекрыла движение на улице Мельникайте из-за ДТП. Фото

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«Фура перекрыла дорогу на Мельникайте», - отметил пользователь сервиса 2ГИС.
О пострадавших пока не сообщается. Ущерб от аварии небольшой.
По данным 2ГИС, в вечерний час пик в Тюмени произошло сразу 8 ДТП. На Московском тракте возникла пробка в 2 километра из-за аварии двух иномарок. В ДТП серьезно пострадали только машины.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня утром тюменцы попали в пробку из-за визита Михаила Мишустина.