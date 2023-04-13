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Published Сегодня, 13:23

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В Тюмени фура полностью перекрыла движение на улице Мельникайте из-за ДТП. Фото

13 апреля 2023, 13:23
Фото: скрин 2ГИС

В Тюмени грузовик полностью перекрыл движение на Мельникайте из-за ДТП. Фото

По данным пользователей сервиса 2ГИС, 13 апреля в вечерний час пик на улице Мельникайте произошло ДТП. Грузовик развернуло прямо на дороге, он врезался в отбойник.
«Фура перекрыла дорогу на Мельникайте», - отметил пользователь сервиса 2ГИС.

О пострадавших пока не сообщается. Ущерб от аварии небольшой.

По данным 2ГИС, в вечерний час пик в Тюмени произошло сразу 8 ДТП. На Московском тракте возникла пробка в 2 километра из-за аварии двух иномарок. В ДТП серьезно пострадали только машины. 

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня утром тюменцы попали в пробку из-за визита Михаила Мишустина.

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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Работа
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