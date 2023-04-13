В Тюмени бывшего полицейского будут судить за убийство

Трагедия произошла 17 июля прошлого года в одном из дачных кооперативов. По данным расследования, в ходе семейного торжества между экс-полицейским и родственником его жены произошел конфликт. Он закончился дракой и госпитализацией для второго мужчины. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении, несмотря на усилия медиков.