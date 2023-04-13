В Тюмени бывшего полицейского будут судить за убийство

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
38-летнему тоболяку предъявлено обвинение в умышленном причинении смертельных травм родственнику своей супруги, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Трагедия произошла 17 июля прошлого года в одном из дачных кооперативов. По данным расследования, в ходе семейного торжества между экс-полицейским и родственником его жены произошел конфликт. Он закончился дракой и госпитализацией для второго мужчины. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении, несмотря на усилия медиков.
За совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, 38-летний тюменец был уволен из органов внутренних дел. На данный момент он находится под стражей, однако вины своей не признает.
Рассмотрение уголовного дела состоится в суде в ближайшее время, сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 37-летний житель Тобольска зарезал в ходе ссоры своего 61-летнего приятеля. Тоболяка отправили в СИЗО.