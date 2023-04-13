В СУЭНКО рассказали, какие социально значимые объекты подключили в марте

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
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Updated Сегодня, 06:40
В Курганской области энергетики исполнили больше двух десятков договоров на техприсоединение социально значимых объектов мощностью 687,7 кВт. Большая часть – это объекты благоустройства (наружное освещение) в Кургане и Варгашинском, Притобольном, Кетовском, Каргапольском и Далматовском муниципальных округах, а также дорожной инфраструктуры – 5 светофоров в Кургане.
В Притобольном муниципальном округе СУЭНКО увеличила мощность для производственного предприятия. Чтобы обеспечить заявителю необходимую мощность 240 кВт, энергетики построили воздушную линию напряжением 10 кВ и трансформаторную подстанцию 10/0,4 мощностью 400 кВА. Также увеличена мощность производственного цеха в Кургане.
Еще в Зауралье к электрическим сетям подключили фельдшерско-акушерский пункт в Далматовском муниципальном округе, увеличили мощность для местной религиозной организации «Приход Рождества Христова» в Кургане и для двух объектов культурного наследия регионального значения– «Дом купца И. Я. Андреева» и «Дом А.П. Галямина».
В Тюменской области компания СУЭНКО обеспечила электроснабжение 67-метрового пешеходного перехода в Тюмени. Его возвели в рамках проекта реконструкции улицы Мельникайте на участке улицы Хабаровская – река Тура.
В Тобольске подключили объект программы устранения цифрового неравенства, реализуемой Минцифры РФ. Программа призвана обеспечить жителям сельской местности доступ к интернету и услугам телефонной связи.
В Тюмени также подключили освещение жилого комплекса «Озерный парк», в рамках реконструкции произведено увеличение мощности Церкви Спаса на улице Ленина, увеличение мощности светофорных объектов в р.п. Богандинский, канализационной насосной станции по ул. Харьковской, подключили производственную базу по изготовлению бетона на 150 кВт.