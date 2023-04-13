В СУЭНКО рассказали, какие социально значимые объекты подключили в марте

Еще в Зауралье к электрическим сетям подключили фельдшерско-акушерский пункт в Далматовском муниципальном округе, увеличили мощность для местной религиозной организации «Приход Рождества Христова» в Кургане и для двух объектов культурного наследия регионального значения– «Дом купца И. Я. Андреева» и «Дом А.П. Галямина».