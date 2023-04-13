Тюменец потратил почти 140 тысяч рублей на билеты до Армении

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:02
По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, за 139,5 тысяч рублей было приобретено четыре билета бизнес-класса. Второе место по тратам на перелет занял авиабилет из Тюмени до Пхукета за 114 тысяч рублей эконом-классом, третье — полет по маршруту Тюмень — Калининград — Тюмени за 86,5 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени выбирают для отпуска первые месяцы лета и осени. Именно на июнь и сентябрь раскуплена большая часть путевок. В числе самых популярных направлений — курорты Краснодарского края, Турция и Египет.