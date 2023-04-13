Тюменец потратил почти 140 тысяч рублей на билеты до Армении

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, за 139,5 тысяч рублей было приобретено четыре билета бизнес-класса. Второе место по тратам на перелет занял авиабилет из Тюмени до Пхукета за 114 тысяч рублей эконом-классом, третье — полет по маршруту Тюмень — Калининград — Тюмени за 86,5 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.