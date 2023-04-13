Тюменские школьники решили задачку Михаила Мишустина про муху и стакан. Видео

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
«Есть стакан, на нём находится маленькая крошка хлеба. Прилетает муха, которая садится на противоположную сторону стакана. Какое самое короткое расстояние, чтобы муха доползла до крошки хлеба?», — сообщил условия задачи Михаил Мишустин..
После недолгого обсуждения школьница Маша предложила развернуть стакан на плоскости. Далее она соединила точки, где находились муха и крошка хлеба. Это и будет самым коротким расстоянием.
Ранее «Наш город» сообщал, что Михаил Мишустин посетил одно из самых крупных предприятий Тюмени.