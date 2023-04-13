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Тюменские школьники решили задачку Михаила Мишустина про муху и стакан. Видео

13 апреля 2023, 14:06
Фото: Скрин видео РИА Новости

Мишустин в Тюмени задал школьникам задачу про муху и стакан, ребята ее решили. Видео

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин решил испытать ребят из Физико-математической школы Тюмени. Он задал им задачку про муху и крошку на стакане. Ребятам удалось её решить.
«Есть стакан, на нём находится маленькая крошка хлеба. Прилетает муха, которая садится на противоположную сторону стакана. Какое самое короткое расстояние, чтобы муха доползла до крошки хлеба?», — сообщил условия задачи Михаил Мишустин..

После недолгого обсуждения школьница Маша предложила развернуть стакан на плоскости. Далее она соединила точки, где находились муха и крошка хлеба.  Это и будет самым коротким расстоянием.

Ранее «Наш город» сообщал, что Михаил Мишустин посетил одно из самых крупных предприятий Тюмени.

В Тюмени Михаил Мишустин посетил одно из старейших зданий в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школа#Физико-математическая школа#Обучение#Александр Мязин#Видео
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