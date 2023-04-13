Тюменские депутаты предлагают установить скидку 50% на оплату ЖКХ для участников СВО

Дети военных, с 1 по 11 класс, обеспечены двухразовым бесплатным горячим питанием в школе, студенты ссузов и вузов — одноразовым бесплатным горячим питанием. Кроме того, дети и члены семей военнослужащих имеют первоочередное право на получение путевок на отдых в летних оздоровительных лагерях и при поступлении в детский сади ил школу.