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Тюменские депутаты предлагают установить скидку 50% на оплату ЖКХ для участников СВО

13 апреля 2023, 04:15
Фото: 1MI

Тюменские депутаты хотят ввести скидку 50% на услуги ЖКХ для участников СВО

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение комитета по социальной политике изменения в закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».
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Тюмень

Парламентарии предлагают предоставить льготу семьям военнослужащим и представителям полиции, принимающим участие в специальной военной операции, льготу в виде возмещения расходом на коммунальные услуги в размере 50%.

«Поддержка семей военнослужащих, которые были призваны в ряды Вооруженных сил РФ в ходе частичной мобилизации, представляет собой одну из важнейших задач. Данные изменения поддержат семьи военнослужащих, усилят поддержку граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, позволят снизить риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях военнослужащих», — указано в пояснительной записке.

В настоящее время семьям мобилизованных тюменцев предоставляют льготы в виде приоритета при поступлении на работу в государственные организации и воинские части, в получении профессионального обучения.

Дети военных, с 1 по 11 класс, обеспечены двухразовым бесплатным горячим питанием в школе, студенты ссузов и вузов — одноразовым бесплатным горячим питанием. Кроме того, дети и члены семей военнослужащих имеют первоочередное право на получение путевок на отдых в летних оздоровительных лагерях и при поступлении в детский сади ил школу.

Маломобильным членам семьи военнослужащего предоставлено право на получение услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, указанных услуг в первоочередном порядке и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские участники СВО жаловались на невыплату положенных им по закону денежных средств. Военные проходили службу в рамках контракта в подразделении «Сибирь».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Льготы#Тюменская областная Дума#Фракция ЛДПР#Военные#Коммунальные услуги#Коммунальные тарифы#Тюмень#Тюменская область#СВО
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