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Тюмень стоит в пробках из-за визита премьер-министра Мишустина. Видео

13 апреля 2023, 04:29
Фото: 1MI

Тюменцы попали в пробку из-за приезда премьер-министра Мишустина

Жители Тюмени сообщают о километровых пробках в районе завода «Тюменские моторостроители» — от улицы Старотобольский тракт.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

По неофициальной информации предприятие сегодня посетит председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки.

Согласно сервису 2 ГИС, также на данный момент пробки наблюдаются на Окружной дороге, на участке Республики — от Холодильной до Профсоюзной, на улице Советской.

Ранее «Наш Город» писал, что 13 апреля Тюмень с рабочим визитом посетит премьер-министр Михаил Мишустин. Он посетит физико-математическую школу, лабораторно-исследовательский центр и промышленное предприятие.

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