Тюмень стоит в пробках из-за визита премьер-министра Мишустина. Видео

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По неофициальной информации предприятие сегодня посетит председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки.
Согласно сервису 2 ГИС, также на данный момент пробки наблюдаются на Окружной дороге, на участке Республики — от Холодильной до Профсоюзной, на улице Советской.
Ранее «Наш Город» писал, что 13 апреля Тюмень с рабочим визитом посетит премьер-министр Михаил Мишустин. Он посетит физико-математическую школу, лабораторно-исследовательский центр и промышленное предприятие.