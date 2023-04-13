«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин

Третьей среди женщин стала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. Ранее, когда губернатор Александр Моор еще был еще главой города, Теплоухова также была его заместителем, а потому ей смело доверяют значимые вопросы Тюменской области. В ТОП-100 она оказалась на 20-й строчке.