«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Ольга Кузничевских вице-губернатор Тюменской области стала самой влиятельной женщиной Тюменской области. В 2022 году ей удалось занять пост заместителя губернатора в оперативном штабе по вопросам безопасности.
На втором месте в дамском зачете оказалась Ирина Есипова, прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, влияние которой гарантировано особым противопожарным режимом, который действует в регионе. В общем рейтинге она заняла 19-е место.
Третьей среди женщин стала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. Ранее, когда губернатор Александр Моор еще был еще главой города, Теплоухова также была его заместителем, а потому ей смело доверяют значимые вопросы Тюменской области. В ТОП-100 она оказалась на 20-й строчке.
Отличились и женщина-предприниматели, Ольга Сарбаева, генеральный директор ООО «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ» заняла 47 место. Елена Низамова, генеральный директор ООО «ЭНКО ГРУПП», которая заняла 2 место в рейтинге самых богатых женщин Тюменской области, получила лишь 65 строчку по оценке влияния на жизнь региона. Однако Низамова и Сарбаева стали одними из немногих, кто разорвал общую тенденцию дам-чиновников, которых в общем рейтинге большинство.
Узнать о том, кто еще их женщин попал в рейтинг влиятельных персон Тюменской области вы можете в спецпроекте «Нашего города».