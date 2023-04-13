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«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин

13 апреля 2023, 08:16
Фото: 1MI

В Тюменской области составили список самых влиятельных женщин

Ни одна женщина в регионе не смогла попасть в 10-ку влиятельных людей области. Первая женщина встречается на 11 месте общего рейтинга. Но дамы уверенно заняли 20% ТОПа.
Сюжет
Женщины

Ольга Кузничевских вице-губернатор Тюменской области стала самой влиятельной женщиной Тюменской области. В 2022 году ей удалось занять пост заместителя губернатора в оперативном штабе по вопросам безопасности.

Фото: Правительство ТО

На втором месте в дамском зачете оказалась Ирина Есипова, прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, влияние которой гарантировано особым противопожарным режимом, который действует в регионе. В общем рейтинге она заняла 19-е место.

Фото: Прокуратура ТО

Третьей среди женщин стала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области. Ранее, когда губернатор Александр Моор еще был еще главой города, Теплоухова также была его заместителем, а потому ей смело доверяют значимые вопросы Тюменской области. В ТОП-100 она оказалась на 20-й строчке.

Фото: Правительство ТО

Отличились и женщина-предприниматели, Ольга Сарбаева, генеральный директор ООО «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ» заняла 47 место. Елена Низамова, генеральный директор ООО «ЭНКО ГРУПП», которая заняла 2 место в рейтинге самых богатых женщин Тюменской области, получила лишь 65 строчку по оценке влияния на жизнь региона. Однако Низамова и Сарбаева стали одними из немногих, кто разорвал общую тенденцию дам-чиновников, которых в общем рейтинге большинство.

Топ-100 влиятельных людей Тюменской области 2022
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Узнать о том, кто еще их женщин попал в рейтинг влиятельных персон Тюменской области вы можете в спецпроекте «Нашего города».

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