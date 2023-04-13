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«Телезрителям надоели предатели России»: Брыкин против возвращения Ивана Ураганта

13 апреля 2023, 17:00
Фото: 1MI

Тюменский депутат Николай Брыкин против возвращения Ураганта на экраны ТВ

Депутат Госдумы Николай Брыкин высказался, что ведущему Ивану Ураганту не время возвращаться в Россию. Об этом он заявил в своём telegram-канале.

Поводом для создания такого поста послужил тот факт, что Урагант выразил надежду на возвращение своих передач в эфир Первого канала.

Брыкин считает, что кривляние и лицедейтсво предавших Россию артистов неуместно в сложное для страны время и что руководству телеканалов необходимо ответственнее относиться к выбору телеведущих, если оно не хочет оттолкнуть российских телезрителей.

Напомним, Николай Брыкин был избран в Госдуму от Тюменской области в 2021 году.

Ранее «Наш город» сообщал, что его возмутила поставка редкоземельных металлов в Евросоюз через территорию  РФ.

 

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#Елена Чебоксарова#Депутат Госдумы#Телеведущие#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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