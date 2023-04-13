«Телезрителям надоели предатели России»: Брыкин против возвращения Ивана Ураганта

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 18:35
Поводом для создания такого поста послужил тот факт, что Урагант выразил надежду на возвращение своих передач в эфир Первого канала.
Брыкин считает, что кривляние и лицедейтсво предавших Россию артистов неуместно в сложное для страны время и что руководству телеканалов необходимо ответственнее относиться к выбору телеведущих, если оно не хочет оттолкнуть российских телезрителей.
Напомним, Николай Брыкин был избран в Госдуму от Тюменской области в 2021 году.
Ранее «Наш город» сообщал, что его возмутила поставка редкоземельных металлов в Евросоюз через территорию РФ.