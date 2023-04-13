Свежести больше, стоимость меньше

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
С чем связан данный факт, мы спросили у директора Ишимского мясокомбината (входит в состав агрохолдинга «Юбилейный») Ивана Рыбакова.
- Это происходит, потому что потребитель шаг за шагом повышает качество жизни, - комментирует Иван Владимирович. - В масштабах Российской Федерации растет запрос на свежесть продукции: меньше вес – быстрее съедается. Кроме того, большое количество неполных семей и одиноко проживающих людей. Они тоже понимают, что свежесть продукта – это не только вопрос вкуса, но и качества. Для них продукт в большой упаковке покупать неудобно и невыгодно. Мы хотим быть как можно ближе к своему потребителю, поэтому оперативно реагируем на изменение запроса.
Вероятно, данный опыт позаимствуют и другие региональные производители, а значит, свежей продукции на столах тюменцев станет больше.
К слову, цену за единицу товара с фиксированным весом Ишимский мясокомбинат пересчитал в меньшую сторону.