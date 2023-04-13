nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Изображение материала

Свежести больше, стоимость меньше

13 апреля 2023, 08:41
На полках магазинов Тюмени отмечена тенденция: уменьшилась масса продуктов с фиксированным весом, в том числе у колбас и полуфабрикатов.
Сюжет
Тюмень

С чем связан данный факт, мы спросили у директора Ишимского мясокомбината (входит в состав агрохолдинга «Юбилейный») Ивана Рыбакова.

- Это происходит, потому что потребитель шаг за шагом повышает качество жизни, - комментирует Иван Владимирович. - В масштабах Российской Федерации растет запрос на свежесть продукции: меньше вес – быстрее съедается. Кроме того, большое количество неполных семей и одиноко проживающих людей. Они тоже понимают, что свежесть продукта – это не только вопрос вкуса, но и качества. Для них продукт в большой упаковке покупать неудобно и невыгодно. Мы хотим быть как можно ближе к своему потребителю, поэтому оперативно реагируем на изменение запроса.

Вероятно, данный опыт позаимствуют и другие региональные производители, а значит, свежей продукции на столах тюменцев станет больше.

К слову, цену за единицу товара с фиксированным весом Ишимский мясокомбинат пересчитал в меньшую сторону.

 

#Олеся Киреева#Цена#Продукты#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
Сегодня, 04:44
Тюмень стоит в пробках из-за визита премьер-министра Мишустина. Видео
Сегодня, 04:29
В Пасхальную ночь тюменцев бесплатно довезут со службы до дома. Схема
7 апреля 06:29
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
Сегодня, 08:16
Тюменские хлебокомбинаты не собираются повышать цены на праздничные куличи
Вчера, 14:19