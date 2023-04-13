Суд отказал крупному банку во взыскании долга по кредиту с наследников

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
АО «ВУЗ Банк» обратился в суд с иском к Сергею З. и Анатолию З., которые приходятся близкими родственниками погибшей Галины. В 2019 году женщина взяла в банке кредит на 13 600 и обещала вернуть деньги в ноябре 2022 года. Однако в сентябре 2020 Галина скончалась.
«В связи с неисполнением заемщиком обязательств по кредитному договору образовалась задолженность в размере 14 371,99 рубль», — добавили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Но Тюменский районный суд отказал в удовлетворении иска поскольку не было установлено наличие имущества умершей, за счет которого было бы возможно удовлетворение требований истца. Сейчас не имеется фактических доказательств получения наследства.
Стоит отметить, что ВУЗ Банк на рынке уже 31 год. Организация зарегистрирована в Екатеринбурге. За 2021 год чистая прибыль банка составила 67,6 миллиона рублей, при этом капитал был в минусе на 7,2 миллиарда, а активы-нетто составили 175 миллиардов.
Пока у банка не было дел по банкротству, но он 136 раз выступал в суде в качестве ответчика и общая сумма исков составила 501 миллиард рублей.
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