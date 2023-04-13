Суд отказал крупному банку во взыскании долга по кредиту с наследников

АО «ВУЗ Банк» обратился в суд с иском к Сергею З. и Анатолию З., которые приходятся близкими родственниками погибшей Галины. В 2019 году женщина взяла в банке кредит на 13 600 и обещала вернуть деньги в ноябре 2022 года. Однако в сентябре 2020 Галина скончалась.