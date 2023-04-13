Специалисты «Росводоканал Тюмень» провели врезку водоводов без отключения ресурса

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Подключение новых трубопроводов, как правило, связано со сбросом больших объемов воды, требует ограничения подачи ресурса, может привести к изменению гидравлического режима и часто становится причиной временного ухудшения качества воды.
«Мы постоянно изучаем новые технологии, тестируем их на производстве, чтобы сокращать время и проводить работы без отключения ресурса. Процесс врезки под давлением занимает около трех часов. Подобные работы на сетях большого диаметра проводятся очень редко. Технология требует точного оборудования и мастерства специалистов. Успех операции зависит от каждого движения слесаря, ведь давление в сети 3,4 кг», - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Перед тем, как приступить к врезке действующий и новый водоводы свариваются. На трубе меньшего диаметра устанавливается задвижка, через которую с помощью высокоточной фрезы в магистральном водоводе вырезается отверстие. Вся стружка удаляется из коммуникаций вместе с оборудованием. После завершения работ задвижка открывается.
«Все нюансы мы уже знаем, видим сколько миллиметров коронка прошла, чувствуем выход. Успех операции во многом зависит от подготовки: размера патрубка, точности установки фрезы», - говорит слесарь аварийно-восстановительных работ Сергей Василенко.
Новое оборудование «Росводоканал Тюмень» приобрёл в прошлом году. Проведение работ на сетях диаметром 500 и 1000 мм - первый опыт для тюменского водоканала. Более того, такие случаи пока единичны в стране.