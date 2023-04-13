Специалисты «Росводоканал Тюмень» провели врезку водоводов без отключения ресурса

Перед тем, как приступить к врезке действующий и новый водоводы свариваются. На трубе меньшего диаметра устанавливается задвижка, через которую с помощью высокоточной фрезы в магистральном водоводе вырезается отверстие. Вся стружка удаляется из коммуникаций вместе с оборудованием. После завершения работ задвижка открывается.