Снегопад, холода и ветер до 16 м/с ожидаются сегодня в Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что в регион возвращается минусовая температура, снег и сильный северный ветер. Несмотря на то, что вчера погода была ещё относительно тёплой, сегодня похолодание приходит и в Тюмень. Вчера местные жители даже получили смс-оповещения об усилении ветра от МЧС.