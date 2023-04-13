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Снегопад, холода и ветер до 16 м/с ожидаются сегодня в Тюмени

13 апреля 2023, 02:01
Фото: 1MI

В Тюмени 13 апреля похолодает и пойдёт снег

Утро 13 апреля пройдёт без осадков при температуре воздуха + 7 градусов. А вот с 17.00 ожидается снегопад, сообщают синоптики.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +8… +13 градусов, а к вечеру температура будет уже минусовой. При этом в ясное время ожидается холодный порывистый ветер до 16 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», снег не прекратится до 19.00. По информации «Гисметео», к вечеру снегопад только усилится, а днем пройдёт дождь.

Ночью температура воздуха понизится до - 7 градусов, по комфортности будет ощущаться как - 14.

Ранее «Наш город» писал, что в регион возвращается минусовая температура, снег и сильный северный ветер. Несмотря на то, что вчера погода была ещё относительно тёплой, сегодня похолодание приходит и в Тюмень. Вчера местные жители даже получили смс-оповещения об усилении ветра от МЧС.

 

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#Погода в Тюмени#Похолодание#Снегопад#Ветер#Сильный ветер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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