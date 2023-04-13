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Шесть мостов, один из которых в Тюмени, отремонтируют в этом году в области

13 апреля 2023, 14:51
Фото: 1MI

Шесть мостов отремонтируют в Тюменской области

В этом году в Тюменской области планируется отремонтировать шесть мостов. Их приведут в порядок на деньги, выделенные в рамках нацпроектов, отметили в региональном ГУС.

Сейчас строители работают на мосту через реку под названием Кололуй. Он соединяет Ялуторовск и Ярково. Они разобрали старые несущие конструкции, устанавливаются новые опоры.

Через мост идёт транзит грузов на северные территории Тюменской области (машины идут в объезд).

В Ялуторовском районе отремонтируют три конструкции, одну в Казанском. Далее отремонтируют мосты в Ишиме и путепровод на объездной дороге в районе Плеханова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени фура полностью перекрыла движение на мосту улицы Мельникайте из-за ДТП.

 

В Тюмени фура полностью перекрыла движение на улице Мельникайте из-за ДТП. Фото
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