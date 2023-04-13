Шесть мостов, один из которых в Тюмени, отремонтируют в этом году в области

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Сейчас строители работают на мосту через реку под названием Кололуй. Он соединяет Ялуторовск и Ярково. Они разобрали старые несущие конструкции, устанавливаются новые опоры.
Через мост идёт транзит грузов на северные территории Тюменской области (машины идут в объезд).
В Ялуторовском районе отремонтируют три конструкции, одну в Казанском. Далее отремонтируют мосты в Ишиме и путепровод на объездной дороге в районе Плеханова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени фура полностью перекрыла движение на мосту улицы Мельникайте из-за ДТП.