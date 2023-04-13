Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приедет сегодня в Тюмень

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин приезжает в Тюмень. Он посетит несколько предприятий и встретится с губернатором Александром Моором. Об этом официально сообщили в пресс-службе правительства области.