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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приедет сегодня в Тюмень

13 апреля 2023, 02:59
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приедет сегодня в Тюмень

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин приезжает в Тюмень. Он посетит несколько предприятий и встретится с губернатором Александром Моором. Об этом официально сообщили в пресс-службе правительства области.

В ходе рабочего визита Мишустин побывает в Физико-математической школе, лабораторно-исследовательском центре и на промышленном предприятии.

Также Председатель Правительства РФ встретится с Александром Моором.

В мероприятиях, запланированных во время поездки, будут участвовать еще двое министров: Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования, бывший ректор ТюмГУ, и Николай Шульгинов, Министр энергетики.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область вошла в тройку лидеров по качеству жизни в России за счёт объемов строительства и развития сельского хозяйства.

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