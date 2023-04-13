Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приедет сегодня в Тюмень

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:01
В ходе рабочего визита Мишустин побывает в Физико-математической школе, лабораторно-исследовательском центре и на промышленном предприятии.
Также Председатель Правительства РФ встретится с Александром Моором.
В мероприятиях, запланированных во время поездки, будут участвовать еще двое министров: Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования, бывший ректор ТюмГУ, и Николай Шульгинов, Министр энергетики.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область вошла в тройку лидеров по качеству жизни в России за счёт объемов строительства и развития сельского хозяйства.