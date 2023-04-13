Российские губернаторы поздравили школьников с получением паспортов

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
430 молодых россиян из ЯНАО, Астраханской, Калининградской и Оренбургской областей, а также Москвы, Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Тульской и Новосибирской областей получили свой основной документ из рук глав регионов. Губернаторы выразили уверенность, что каждый из получивших паспорт внесет свой вклад в развитие России и региона, пишет 56orb.ru.
В здании правительства Оренбургской области торжественный момент с ребятами разделил губернатор Денис Паслер, а в ЯНАО – Дмитрий Артюхов, который посетил церемонию в стенах правительства региона в Салехарде.
«Сегодня очень важный день для нашей страны – 62 года назад в космос вышел первый человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Символично, что в этот день вы получаете свой главный документ, с которым будете идти по жизни. Вас объединило «Движение Первых», значит, у каждого из вас есть тяга к участию в жизни страны, региона, своего города и школы. Вы уже большие молодцы, но у вас еще много всего впереди, чтобы состояться – как профессионал в своем любимом деле, как гражданин нашей Родины, как счастливый человек. Будьте всегда и во всем первыми, у вас все получится!» - напутствовал ребят губернатор Дмитрий Артюхов.
В акции примут участие более полумиллиона школьников из всех 89 регионов России. Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров подчеркнул, что первое получение главного документа должно быть настоящим событием для любого подростка.