Российские губернаторы поздравили школьников с получением паспортов

«Сегодня очень важный день для нашей страны – 62 года назад в космос вышел первый человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Символично, что в этот день вы получаете свой главный документ, с которым будете идти по жизни. Вас объединило «Движение Первых», значит, у каждого из вас есть тяга к участию в жизни страны, региона, своего города и школы. Вы уже большие молодцы, но у вас еще много всего впереди, чтобы состояться – как профессионал в своем любимом деле, как гражданин нашей Родины, как счастливый человек. Будьте всегда и во всем первыми, у вас все получится!» - напутствовал ребят губернатор Дмитрий Артюхов.