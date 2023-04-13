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Российские губернаторы поздравили школьников с получением паспортов

13 апреля 2023, 13:25
Фото: будьвдвижении.рф
В День космонавтики, 12 апреля, российское движение детей и молодежи запустило акцию «Мы - граждане России!», в рамках которой прошло торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации в 10 регионах.

430 молодых россиян из ЯНАО, Астраханской, Калининградской и Оренбургской областей, а также Москвы, Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Тульской и Новосибирской областей получили свой основной документ из рук глав регионов. Губернаторы выразили уверенность, что каждый из получивших паспорт внесет свой вклад в развитие России и региона, пишет 56orb.ru.

В здании правительства Оренбургской области торжественный момент с ребятами разделил губернатор Денис Паслер, а в ЯНАО – Дмитрий Артюхов, который посетил церемонию в стенах правительства региона в Салехарде.

«Сегодня очень важный день для нашей страны – 62 года назад в космос вышел первый человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Символично, что в этот день вы получаете свой главный документ, с которым будете идти по жизни. Вас объединило «Движение Первых», значит, у каждого из вас есть тяга к участию в жизни страны, региона, своего города и школы. Вы уже большие молодцы, но у вас еще много всего впереди, чтобы состояться – как профессионал в своем любимом деле, как гражданин нашей Родины, как счастливый человек. Будьте всегда и во всем первыми, у вас все получится!» - напутствовал ребят губернатор Дмитрий Артюхов.

В акции примут участие более полумиллиона школьников из всех 89 регионов России. Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров подчеркнул, что первое получение главного документа должно быть настоящим событием для любого подростка.

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