Россиян предупреждают о рисках для персональных данных в умных устройствах

По словам Мясоедова, производители стараются повышать безопасность своей продукции, но в умных устройствах установить эффективную защиту не всегда возможно из-за ограничений по мощности процессоров. Он также посоветовал не покупать дешевую электронику и использовать сложные пароли для домашнего Wi-Fi, к которому подключена бытовая техника.