Россиян предупреждают о рисках для персональных данных в умных устройствах

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Он пояснил, что многие бытовые техники, имеющие доступ в интернет, обмениваются данными с облачными серверами, и надежность хранения информации остается на совести разработчика. Директор предупредил, что известность бренда не гарантирует безопасность данных, - пишут Известия.
По словам Мясоедова, производители стараются повышать безопасность своей продукции, но в умных устройствах установить эффективную защиту не всегда возможно из-за ограничений по мощности процессоров. Он также посоветовал не покупать дешевую электронику и использовать сложные пароли для домашнего Wi-Fi, к которому подключена бытовая техника.
Мясоедов подчеркнул, что взломанный умный пылесос или телевизор может дать возможность преступникам наблюдать за пользователями, записывать их голоса и следить за их местонахождением. Полученные данные могут быть использованы ворами, чтобы определить, когда хозяева отсутствуют дома.