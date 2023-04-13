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Россиян предупреждают о рисках для персональных данных в умных устройствах

13 апреля 2023, 06:58
Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов высказал опасения о безопасности персональных данных пользователей, связанных с использованием умных электронных устройств.

Он пояснил, что многие бытовые техники, имеющие доступ в интернет, обмениваются данными с облачными серверами, и надежность хранения информации остается на совести разработчика. Директор предупредил, что известность бренда не гарантирует безопасность данных, - пишут Известия.

По словам Мясоедова, производители стараются повышать безопасность своей продукции, но в умных устройствах установить эффективную защиту не всегда возможно из-за ограничений по мощности процессоров. Он также посоветовал не покупать дешевую электронику и использовать сложные пароли для домашнего Wi-Fi, к которому подключена бытовая техника.

Мясоедов подчеркнул, что взломанный умный пылесос или телевизор может дать возможность преступникам наблюдать за пользователями, записывать их голоса и следить за их местонахождением. Полученные данные могут быть использованы ворами, чтобы определить, когда хозяева отсутствуют дома.

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