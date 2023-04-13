«Россети Тюмень» оснастят современным проводом ЛЭП в пяти районах Тюменской области

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Так, монтаж 75 км СИП будет выполнен в распределительных сетях Тюменского, Вагайского, Ярковкого и Омутинского районов. Для проведения работ «Россети Тюмень» привлекут спецтехнику, в том числе 18-метровые автогидроподъемники и кран-манипуляторные установки.
Кроме этого, в рамках реализации инвестиционной программы, предполагающей модернизацию и новое строительство энергообъектов, на современный СИП, будут заменены 122 км провода на ЛЭП в 12 населенных пунктах Тюменского и Тобольского районов, в том числе селе Леваши, поселках Винзили и Богандинский. В результате будет повышена надежность электроснабжения полутора сот тысяч жителей Тюменской области.На мероприятия будет направлено свыше 300 млн рублей.
Применение СИП позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии. Это наиболее современное и надежное решение при строительстве распределительных сетей. К тому же, в отличие от проводов без изоляции, СИП существенно снижает вероятность получения электротравмы.
«Россети Тюмень» ведут системную работу по обновлению электросетевого хозяйства. Так, в 2022 году энергетики уже смонтировали 90 километров СИП в 6 районах Тюменской области.