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«Россети Тюмень» оснастят современным проводом ЛЭП в пяти районах Тюменской области

13 апреля 2023, 08:49
Компания «Россети Тюмень» в 2023 году выполнит монтаж около 200 километров самонесущего изолированного провода (СИП) на ЛЭП в Тюменской области.

Так, монтаж 75 км СИП будет выполнен в распределительных сетях Тюменского, Вагайского, Ярковкого и Омутинского районов. Для проведения работ «Россети Тюмень» привлекут спецтехнику, в том числе 18-метровые автогидроподъемники и кран-манипуляторные установки.

 Кроме этого, в рамках реализации инвестиционной программы, предполагающей модернизацию и новое строительство энергообъектов, на современный СИП, будут заменены 122 км провода на ЛЭП в 12 населенных пунктах Тюменского и Тобольского районов, в том числе селе Леваши, поселках Винзили и Богандинский. В результате будет повышена надежность электроснабжения полутора сот тысяч жителей Тюменской области.На мероприятия будет направлено свыше 300 млн рублей.

Применение СИП позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии. Это наиболее современное и надежное решение при строительстве распределительных сетей. К тому же, в отличие от проводов без изоляции, СИП существенно снижает вероятность получения электротравмы.

«Россети Тюмень» ведут системную работу по обновлению электросетевого хозяйства. Так, в 2022 году энергетики уже смонтировали 90 километров СИП в 6 районах Тюменской области.

#Олеся Киреева#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюменская область
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