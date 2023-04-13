«Россети Тюмень» оснастят современным проводом ЛЭП в пяти районах Тюменской области

Кроме этого, в рамках реализации инвестиционной программы, предполагающей модернизацию и новое строительство энергообъектов, на современный СИП, будут заменены 122 км провода на ЛЭП в 12 населенных пунктах Тюменского и Тобольского районов, в том числе селе Леваши, поселках Винзили и Богандинский. В результате будет повышена надежность электроснабжения полутора сот тысяч жителей Тюменской области.На мероприятия будет направлено свыше 300 млн рублей.