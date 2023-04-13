ПЦБК привлекает молодых специалистов в отрасль при помощи квеста "Бумажные игры"

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Студенты окунулись в рабочую атмосферу производства, ознакомились с экономикой замкнутого цикла и увидели своими глазами всю технологическую цепочку предприятия от переработки сырья до выпуска гофротары, - пишет properm.
65 игроков в составе пяти команд посетили различные участки производства ПЦБК. Студенты узнали об особенностях получения сырья, побывав на лесной бирже, где подготавливают и перерабатывают березовый баланс; изучили работу целлюлозного цеха высокого выхода; узнали, как в размольно-подготовительном отделе перерабатывается макулатура; а также увидели, как производят бумагу и картон в картонно-бумажных цехах №1 и №2, а затем в гофроцехе №1 из них изготавливается гофротара.
Наставники — сотрудники ПЦБК, сопровождавшие участников квеста в период его прохождения — делились с ребятами информацией об истории каждого из цехов и компании в целом. На всех этапах “Бумажных игр” студенты в игровой форме искали решения для настоящих производственных задач.
По мнению директора по персоналу ПЦБК Ольги Коршуновой, промышленные предприятия не могут развиваться без притока молодых кадров. Сейчас средний возраст работников ПЦБК составляет 42 года, а возраст свыше 30% специалистов не достигает 35 лет.
Квесты ПЦБК, по заверению Коршуновой, не являются обычной игрой или экскурсией по производству — на предприятии в различном формате ведется серьезная работа по профориентации учащихся школ и студентов. Перед ребятами в формате игр ставятся производственные задачи, помогающие реально погрузиться в рабочую среду комбината.
Принявшие участие в «Бумажных играх» студенты ознакомились с основными принципами работы различных цехов и получили информацию о процессах выработки полуфабрикатной продукции — щепы, целлюлозы и макулатурной массы, бумаги, картона и затем конечного продукта — гофроящика. После посещения цехов в своих выступлениях перед остальными командами ребята рассказывали всем о том этапе производства, на котором побывали. Таким образом, для всех участников была сформирована полная картина технологической цепочки — от сырья до изготовления конечной продукции.
Полина Королькова — студентка третьего курса факультета «Технологии целлюлозно-бумажного производства» Пермского политеха, посетившая предприятие уже во второй раз, — рассказала, что было очень интересно увидеть вживую всю технику и оборудование. Девушка планирует пройти в ПЦБК летнюю практику, а по окончании четвертого курса — трудоустроиться.
В ПЦБК студентам - участникам «Бумажных игр» вручили дипломы, отметив эффективность, коммуникативность, хорошие результаты и слаженные действия командного состава. Также каждая команда получила в подарок сувениры с символикой предприятия.