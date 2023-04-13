ПЦБК привлекает молодых специалистов в отрасль при помощи квеста "Бумажные игры"

Принявшие участие в «Бумажных играх» студенты ознакомились с основными принципами работы различных цехов и получили информацию о процессах выработки полуфабрикатной продукции — щепы, целлюлозы и макулатурной массы, бумаги, картона и затем конечного продукта — гофроящика. После посещения цехов в своих выступлениях перед остальными командами ребята рассказывали всем о том этапе производства, на котором побывали. Таким образом, для всех участников была сформирована полная картина технологической цепочки — от сырья до изготовления конечной продукции.