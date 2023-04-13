Премьер-министр РФ посетил одно из крупнейших предприятий Тюменской области. Фото

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Михаил Мишустин поздравил коллектив завода с юбилеем.
«От всей души вас поздравляю. Хочется передать коллективу самые лучшие пожелания. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш Президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», - отметил Михаил Мишустин.
Предприятие образовано на базе Тюменского моторного завода. Тут производят ремонт газотурбинных двигателей и агрегатов для добывающих корпораций. В их числе «Газпром», «Роснефть» и другие.
Завод специализируется на обслуживании двигателей ДН-80, ДУ-80, ДГ-90. Доля отечественного оборудования составляет 85%. Специалисты отметили, что здесь ведется разработка собственного газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт.
Михаил Мишустин напомнил, что до 50% затрат на покупку программного обеспечения может покрыть Правительство России.
Ранее «Наш город» сообщал, что «Тюменские моторостроители» активно росли первые 30 лет своей работы. В следующие годы предприятие потратило на сохранение и перестройку производственных мощностей. В сентябре прошлого года предприетие купило новые станки на 362 млн рублей. Например, согласно лоту № 32211659775, приобрели портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей.