Премьер-министр РФ посетил одно из крупнейших предприятий Тюменской области. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что «Тюменские моторостроители» активно росли первые 30 лет своей работы. В следующие годы предприятие потратило на сохранение и перестройку производственных мощностей. В сентябре прошлого года предприетие купило новые станки на 362 млн рублей. Например, согласно лоту № 32211659775, приобрели портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей.