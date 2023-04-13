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Премьер-министр РФ посетил одно из крупнейших предприятий Тюменской области. Фото

13 апреля 2023, 13:09
Фото: информцентр правительтсва ТО

Михаил Мишустин посетил крупный завод «Тюменские моторостроители». Фото

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил одно из крупнейших предприятий региона ПАО «Тюменские моторостроители». В этом году организации исполняется 60 лет.

Михаил Мишустин поздравил коллектив завода с юбилеем. 

«От всей души вас поздравляю. Хочется передать коллективу самые лучшие пожелания. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш Президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», - отметил Михаил Мишустин.

Предприятие образовано на базе Тюменского моторного завода. Тут производят ремонт газотурбинных двигателей и агрегатов для добывающих корпораций. В их числе «Газпром», «Роснефть» и другие.

Завод специализируется на обслуживании двигателей ДН-80, ДУ-80, ДГ-90. Доля отечественного оборудования составляет 85%. Специалисты отметили, что здесь ведется разработка собственного газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт.

Михаил Мишустин напомнил, что до 50% затрат на покупку программного обеспечения может покрыть Правительство России.

Ранее «Наш город» сообщал, что «Тюменские моторостроители» активно росли первые 30 лет своей работы. В следующие годы предприятие потратило на сохранение и перестройку производственных мощностей. В сентябре прошлого года предприетие купило новые станки на 362 млн рублей. Например, согласно лоту № 32211659775, приобрели портальный 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ за 120 млн рублей.

Заводу «Тюменские моторостроители» исполнилось 60 лет, предприятие расширяется. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Бизнес#Водители
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