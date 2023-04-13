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Около Ишима ребенок провалился под лед. Он погиб

13 апреля 2023, 11:44
Фото: 1MI

В Ишимском районе утонул школьник. Он играл на льду

В Ишимском районе утонул 10-летний мальчик. По данным телеканала «Тюменское время», ребёнок провалился под лёд.
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Дети

Известно, что дети играли около водоёма на старице Исток. Когда лёд начал трескаться основная группа молодёжи успела выбежать на берег. Ребята не сразу обнаружили исчезновение школьника, он находился в воде почти 5 минут.

«Дети пришли играть на водоем без сопровождения взрослых», — сообщает телеканал «Тюменское время».

Ребёнка пытались спасти соседи, но не успели.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске группа из 5 человек осталась на деревянном мостике, когда он откололся от берега. На помощь пришел катер на воздушной подушке, никто не пострадал.

В Тобольске сорвало мостики на переправе через Иртыш, там стояли 5 человек. Видео
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#Александр Мязин#Дети#Общество#Тюменцы#Происшествия#Лед#Смерть#Утонувшие
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