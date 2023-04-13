Около Ишима ребенок провалился под лед. Он погиб

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Известно, что дети играли около водоёма на старице Исток. Когда лёд начал трескаться основная группа молодёжи успела выбежать на берег. Ребята не сразу обнаружили исчезновение школьника, он находился в воде почти 5 минут.
«Дети пришли играть на водоем без сопровождения взрослых», — сообщает телеканал «Тюменское время».
Ребёнка пытались спасти соседи, но не успели.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске группа из 5 человек осталась на деревянном мостике, когда он откололся от берега. На помощь пришел катер на воздушной подушке, никто не пострадал.