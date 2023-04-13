Если гражданин по повестке не явится в военкомат в указанный срок, он приобретает обязанность обеспечить явку туда в период следующего призыва, в конкретный срок — в течение 2-х недель с даты старта призывной кампании. В случае повторного отказа от явки, то есть если гражданин не исполнит и эту обязанность, его будут ждать санкции, о которых он будет заранее оповещен, а именно — ограничение на выезд за пределы страны. Это также отмечено в тексте изменений, предложенных к внесению в закон о воинской службе.