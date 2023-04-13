Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Согласно проекту закона, который рассмотрели и одобрили депутаты Государственной думы Российской Федерации в апреле 2023 года, в РФ будет сформирован единый реестр военнообязанных. Он будет функционировать и актуализироваться с учетом данных, экспортируемых из информационного гос. ресурса. По мнению депутатов, благодаря такому реестру действующая в России система воинского учета станет максимально прозрачной, а представленные в ней данные — актуальными.
В едином реестре будут содержаться следующие сведения:
Уточняется, что вся перечисленная информация, согласно поправкам к закону о воинской службе, будет экспортироваться в реестр в автоматическом режиме с других государственных ресурсов.
Также на 2023 год, в соответствии с предложениями по изменению закона о воинской службе, запланирована и реализация новых схем оповещения граждан военкоматами, а именно — рассылка повесток:
Повестка, направленная в электронном формате, будет считаться полученной (врученной) гражданину с той даты, когда она была опубликована в его личном кабинете на цифровом ресурсе. Это отдельно отмечено в поправках к закону о воинской службе.
В то же время будут практиковаться и прежние способы вручения повесток — лично в руки гражданам и через их работодателей. И у повесток, направленных в электронном виде, и у «бумажных» документов юридическая сила будет одинаковая. Детальная схема отправки повесток новыми методами в рамках изменений в законе о воинской службе будет утверждена на уровне Правительства РФ.
Как заявил глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов, одному и тому же гражданину повестку могут отправить несколькими способами. В случае, если у гражданина нет учетной записи на сайте «Госуслуги», повестку ему будут вручать через работодателя или лично. Кроме того, в соответствии с предложенными нововведениями к закону о воинской службе, граждане смогут в дистанционном режиме:
Личный визит в военный комиссариат потребуется для участия в медкомиссии и в мероприятиях, связанных с отбором, отмечается в тексте поправок к закону о воинской службе.
«Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок, необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — заявил Андрей Картаполов.
Как уже отмечалось, согласно новому законопроекту, повестка, направленная в 2023 году электронным способом, будет считаться врученной в тот момент, когда ее разместят в личном кабинете гражданина. Далее гражданин будет обязан действовать в рамках закона, а в случае неисполнения требований, например при отказе от явки — нести административную или уголовную ответственность.
Если гражданин по повестке не явится в военкомат в указанный срок, он приобретает обязанность обеспечить явку туда в период следующего призыва, в конкретный срок — в течение 2-х недель с даты старта призывной кампании. В случае повторного отказа от явки, то есть если гражданин не исполнит и эту обязанность, его будут ждать санкции, о которых он будет заранее оповещен, а именно — ограничение на выезд за пределы страны. Это также отмечено в тексте изменений, предложенных к внесению в закон о воинской службе.
Для тех, кто будет уклоняться от призыва в ВС РФ, новым законопроектом предусмотрены конкретные обеспечительные меры. Стоит отметить, что уклонист — любой гражданин в статусе военнообязанного, отказывающийся получать из военкомата повестку или не выходящий на связь с ним.
Согласно изменениям в законе о воинской службе, в отношении гражданина, который не пришел в военкомат в течение 20 дней с момента получения уведомления об ограничении на выезд за рубеж, будут вводиться новые, более строгие санкции:
Возможно также введение дополнительных ограничений и установка запретов, в том числе на региональном уровне. Соответствующими полномочиями планируется наделить власти субъектов федерации.
«Служба в рядах Вооруженных сил — это не только священный долг, но и почетная конституционная обязанность. Поэтому те, кто этот долг отдает и обязанность исполняет, не могут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется», — отметил Андрей Картаполов.
Гражданин, не согласный с ограничительными мерами, в 2023 году по закону имеет право на их обжалование. Однако ему придется предоставить доказательства того, что, к примеру, он не мог посетить военкомат в силу уважительных причин. Обжалование будет осуществляться через портал «Госуслуги», на это отводится 5 дней с даты получения уведомления о санкциях.
Как уже отмечалось, согласно закону данные о военнообязанных гражданах будут вноситься в единый реестр. Информация будет поступать в реестр в автоматическом режиме, из баз данных смежных государственных ресурсов.
С начала апреля в военкоматах Тюмени ведется набор добровольцев для отправки в зону проведения СВО.