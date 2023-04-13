Накануне праздника Пасхи в Тюмени подешевели яйца

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В областной столице за последнюю неделю стоимость десятка яиц снизилась почти на 4 рубля — с 87,5 до 83,9 рублей. В тоже время более, чем на 4 рубля подорожало мясо птицы — килограмм охлажденных кур сегодня стоит 205,9 рублей. Неделей ранее — 201 рубль, сообщили «Нашему Городу» в Тюменьстате.
Стоимость говядины, баранины и свинины практически не изменилась. На три рубля подорожала сметана, на 1 рубль — молоко. Творог подешевел более, чем на 4 рубля (398 рублей за килограмм). На 5 рублей снизилась стоимость сыра (952 рубля за килограмм). Почти на 20 рублей подешевело сливочное масло (827 рублей за килограмм), на 17 рублей — сосиски и сардельки.
Также за неделю цена на репчатый лук снизилась на 5 рублей — до 59 рублей за килограмм. Морковь выросла в цене на два рубля. Свежие огурцы подорожали почти на 2 рубля — сегодня килограмм этих овощей стоит 183,7 рублей, томаты, напротив, подешевели — до 246,9 рублей за килограмм.
Цены на яблоки снизились за последнюю неделю со 120 до 116 рублей, бананы подорожали на 9 рублей. Сегодня килограмм данных фруктов в Тюмени стоит 125 рублей 74 копейки.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хлебопеки не планируют повышать в этом году стоимость пасхальных куличей — она останется на уровне прошлого года. Стоимость 100-граммового изделия составляет порядка 50 рублей, 150-граммового — 132 рубля, 300-граммового — 119-130 рублей. 500-граммовый пасхальный кулич можно купить в тюменских магазинах за 239-279 рублей.