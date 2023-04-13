Накануне праздника Пасхи в Тюмени подешевели яйца

Стоимость говядины, баранины и свинины практически не изменилась. На три рубля подорожала сметана, на 1 рубль — молоко. Творог подешевел более, чем на 4 рубля (398 рублей за килограмм). На 5 рублей снизилась стоимость сыра (952 рубля за килограмм). Почти на 20 рублей подешевело сливочное масло (827 рублей за килограмм), на 17 рублей — сосиски и сардельки.