На Радоницу запустят дополнительные автобусы к тюменским кладбищам

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации города, по маршруту № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище 2» в следующую субботу будут курсировать 7 автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту № 32 «ЖДВ — с/о Приволье» 5 автобусов.
С 22 по 24 апреля по маршруту № 121 выйдут на линию 5 автобусов, а по маршруту № 32 — 4 автобуса.
Уточнить расписание общественного транспорта тюменцы могут в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722.
Ранее «Наш Город» писал, что в Пасхальную ночь в Тюмени будут организованы бесплатные маршруты. Горожане смогут бесплатно доехать до дома после службы.