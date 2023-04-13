На Радоницу запустят дополнительные автобусы к тюменским кладбищам

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации города, по маршруту № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище 2» в следующую субботу будут курсировать 7 автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту № 32 «ЖДВ — с/о Приволье» 5 автобусов.