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На Радоницу запустят дополнительные автобусы к тюменским кладбищам

13 апреля 2023, 06:07
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени в Родительскую субботы запустят дополнительные автобусы к кладбищам

В Тюмени в Радоницу, 25 апреля, организуют дополнительные автобусные маршруты к кладбищам.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации города, по маршруту № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище 2» в следующую субботу будут курсировать 7 автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту № 32 «ЖДВ — с/о Приволье» 5 автобусов.

С 22 по 24 апреля по маршруту № 121 выйдут на линию 5 автобусов, а по маршруту № 32 — 4 автобуса.

Уточнить расписание общественного транспорта тюменцы могут в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или по бесплатному номеру телефона 8-800-250-0722.

Ранее «Наш Город» писал, что в Пасхальную ночь в Тюмени будут организованы бесплатные маршруты. Горожане смогут бесплатно доехать до дома после службы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Радоница#Общественный транспорт#Автобусы#Кладбище#Тюмень#Тюменская область
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