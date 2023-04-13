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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за непогоды

13 апреля 2023, 03:47
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за снегопада

Тюменских водителей предупредили об ухудшении погодных условий на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сюжет
Тюмень

Из-за снегопада с 775 по 950 километры автодороги введено ограничение движения всех транспортных средств. Осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением спецтранспорта.

Ограничение действует до окончания неблагоприятных явлений, сообщили «Нашему Городу» в «Уралуправтодоре».

На территории Тюменской области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха +10…+15. В северных районах к вечеру вероятно похолодание до 0…-5, небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер с порывами до 18 м/с.

В пятницу, 14 апреля, на территории юга региона столбики термометров опустятся до -8...-13 в ночные часы и 0...-5 днем. Вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 8-13 метров в секунду.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Водители#Тюмень#Тюменская область
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