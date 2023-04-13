На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за непогоды

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Из-за снегопада с 775 по 950 километры автодороги введено ограничение движения всех транспортных средств. Осуществляется периодический пропуск колонн автомобилей с сопровождением спецтранспорта.
Ограничение действует до окончания неблагоприятных явлений, сообщили «Нашему Городу» в «Уралуправтодоре».
На территории Тюменской области сегодня ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха +10…+15. В северных районах к вечеру вероятно похолодание до 0…-5, небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер с порывами до 18 м/с.
В пятницу, 14 апреля, на территории юга региона столбики термометров опустятся до -8...-13 в ночные часы и 0...-5 днем. Вероятны осадки в виде снега, скорость ветра составит 8-13 метров в секунду.