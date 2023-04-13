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Могут ли жители Тюменской области заранее узнать о запрете на выезд из России

13 апреля 2023, 09:09

Как проверить запрет на выезд из России жителю Тюменской области

С сентября 2022 года введено ограничение на выезд граждан России, которые подлежат мобилизации. Это новшество будут соблюдаться строго, так как правительство определило категории людей, которые не смогут покинуть страну.
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Тюмень

К числу граждан, на которых наложен запрет на выезд их России относятся не только должники, но и военнообязанные, сотрудники различных спецслужб, военные, осужденные и другие граждане со схожими статусами. В связи с этой мерой предосторожности, каждый гражданин, прежде чем планировать поездку за границу, должен уточнить свой статус.

Отток жителей из Тюменской области

Согласно отчёту Росстата, из России с начала 2022 года выехали 419 тысяч человек, что в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном, люди уезжают в Таджикистан, Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Китай, Вьетнам и Индию.

Из Тюменской области в 2022 году за период с января по ноябрь уехали 42 644 жителя. За минувших год уроженцы Тюменской области чаще всего уезжали в Казахстан, Грузию и Армению.

Тюменскую область в 2022 году покинули 42 644 жителяТюменскую область в 2022 году покинули 42 644 жителя
Тюменскую область в 2022 году покинули 42 644 жителя

Кто не может выехать за пределы России по действующим законам

Россияне, которым доверили доступ к государственной тайне на основании 24 статьи соответствующего закона не могут в течение 5 лет покидать страну. На усмотрение комиссии, этот срок могут продлить и до 10 лет.

УМВД по Тюменской области может наложить запрет на выезд за границу в рамках расследования уголовного дела в отношении местного жителя. Но для этого следователем по делу должно быть подано соответствующее ходатайство, а суд должен его принять. В таком случае гражданина уведомляют о принятом решении.

Также запрет действует и на осужденных, которых не лишили свободы, а избрали иную меру наказания. С действующим условным сроком или неоплаченным штрафом выехать. за пределы страны будет невозможно. Это регулирует часть 3 статьи 47 УПК РФ.

Запрет на выезд из России действует и на осужденных, которых не лишили свободы, а избрали иную меру наказания.Запрет на выезд из России действует и на осужденных, которых не лишили свободы, а избрали иную меру наказания.
Запрет на выезд из России действует и на осужденных, которых не лишили свободы, а избрали иную меру наказания.
Фото: 1MI

Запрещено покидать Россию и должникам, которые не заплатили за ЖКХ, однако для того, чтобы запрет был наложен официально, по желобе УК о долге должен пройти суд, который вынесет соответствующее решение. Источник «Нашего города» в судебной системе добавил, что из-за небольших сумм чаще всего не накладывают ограничение.

Вдобавок ограничить выезд из страны могут приставы, если у них имеется сопутствующее судебное решение. Так из Росси не удастся уехать при наличии долга по алиментам.

Списки невыездных должников пристав направляет в электронном виде в департамент пограничного контроля ФСБ и в течение суток информация доходит до всех пунктов пропуска через государственную границу.

Примечательно, что и сами сотрудники ФСБ — не могут уехать их страны, даже, если работают на гражданской должности. Об этом сотрудников предупреждают еще при приеме на работу и включают этот пункт в трудовой договор.

Во всех вышеперечисленных случаях, гражданин заранее может узнать о наложенном запрете на портале «Госуслуги» или по уведомлению из суда или иной инстанции.

Сотрудники ФСБ не могут уехать их страны.Сотрудники ФСБ не могут уехать их страны.
Сотрудники ФСБ не могут уехать их страны.
Фото: 1MI

Могут ли мобилизованные и военнообязанные уехать из России

Часть 1 статьи 21 относительно нового закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гласит, что граждане, состоящие на воинском учете или получившие повестку в рамках частичной мобилизации, с момента объявления частичной мобилизации не могут покидать страну. 

Так осенью прошлого года мужчинам необходимо было показать пограничникам справку из военкомата, в которой будет указано, что гражданину разрешили выехать за границу. Однако, если военнообязанный не получал повестку, то он не мог заранее узнать о том, пустят его в другую страну или нет.

На сегодняшний день этот закон продолжает действовать. Тюменские юристы отмечают, что ограничение на выезд, вероятнее всего, будет действовать до подписания документа, который отменит указ президента о частичной мобилизации.

Отметим, что призванные на военную или альтернативную гражданскую службу, но находящиеся в увольнении также не могут выехать за рубеж.

#Алиса Вернер#Ограничение выезда#Ограничение выезда за рубеж#Перелет#Граница#За границу#Тюменцы#Общество#Тюмень#Тюменская область
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