Могут ли жители Тюменской области заранее узнать о запрете на выезд из России

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
К числу граждан, на которых наложен запрет на выезд их России относятся не только должники, но и военнообязанные, сотрудники различных спецслужб, военные, осужденные и другие граждане со схожими статусами. В связи с этой мерой предосторожности, каждый гражданин, прежде чем планировать поездку за границу, должен уточнить свой статус.
Согласно отчёту Росстата, из России с начала 2022 года выехали 419 тысяч человек, что в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном, люди уезжают в Таджикистан, Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Китай, Вьетнам и Индию.
Из Тюменской области в 2022 году за период с января по ноябрь уехали 42 644 жителя. За минувших год уроженцы Тюменской области чаще всего уезжали в Казахстан, Грузию и Армению.
Россияне, которым доверили доступ к государственной тайне на основании 24 статьи соответствующего закона не могут в течение 5 лет покидать страну. На усмотрение комиссии, этот срок могут продлить и до 10 лет.
УМВД по Тюменской области может наложить запрет на выезд за границу в рамках расследования уголовного дела в отношении местного жителя. Но для этого следователем по делу должно быть подано соответствующее ходатайство, а суд должен его принять. В таком случае гражданина уведомляют о принятом решении.
Также запрет действует и на осужденных, которых не лишили свободы, а избрали иную меру наказания. С действующим условным сроком или неоплаченным штрафом выехать. за пределы страны будет невозможно. Это регулирует часть 3 статьи 47 УПК РФ.
Запрещено покидать Россию и должникам, которые не заплатили за ЖКХ, однако для того, чтобы запрет был наложен официально, по желобе УК о долге должен пройти суд, который вынесет соответствующее решение. Источник «Нашего города» в судебной системе добавил, что из-за небольших сумм чаще всего не накладывают ограничение.
Вдобавок ограничить выезд из страны могут приставы, если у них имеется сопутствующее судебное решение. Так из Росси не удастся уехать при наличии долга по алиментам.
Списки невыездных должников пристав направляет в электронном виде в департамент пограничного контроля ФСБ и в течение суток информация доходит до всех пунктов пропуска через государственную границу.
Примечательно, что и сами сотрудники ФСБ — не могут уехать их страны, даже, если работают на гражданской должности. Об этом сотрудников предупреждают еще при приеме на работу и включают этот пункт в трудовой договор.
Во всех вышеперечисленных случаях, гражданин заранее может узнать о наложенном запрете на портале «Госуслуги» или по уведомлению из суда или иной инстанции.
Часть 1 статьи 21 относительно нового закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гласит, что граждане, состоящие на воинском учете или получившие повестку в рамках частичной мобилизации, с момента объявления частичной мобилизации не могут покидать страну.
Так осенью прошлого года мужчинам необходимо было показать пограничникам справку из военкомата, в которой будет указано, что гражданину разрешили выехать за границу. Однако, если военнообязанный не получал повестку, то он не мог заранее узнать о том, пустят его в другую страну или нет.
На сегодняшний день этот закон продолжает действовать. Тюменские юристы отмечают, что ограничение на выезд, вероятнее всего, будет действовать до подписания документа, который отменит указ президента о частичной мобилизации.
Отметим, что призванные на военную или альтернативную гражданскую службу, но находящиеся в увольнении также не могут выехать за рубеж.