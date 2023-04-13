Могут ли жители Тюменской области заранее узнать о запрете на выезд из России

Так осенью прошлого года мужчинам необходимо было показать пограничникам справку из военкомата, в которой будет указано, что гражданину разрешили выехать за границу. Однако, если военнообязанный не получал повестку, то он не мог заранее узнать о том, пустят его в другую страну или нет.