Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Она разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет.
Как отмечает пресс-служба оператора, выпущенная после объявления включения компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет.
При этом в МегаФоне по-прежнему считают сам факт внесения компании в «черный» список необоснованным и нелогичным, а также намерены его оспаривать. Сейчас компания активно информирует всех партнеров о том, что основной род деятельности не является подсанкционным и предоставляет все необходимые разъяснения и документы.