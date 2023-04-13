Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

Как отмечает пресс-служба оператора, выпущенная после объявления включения компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет.