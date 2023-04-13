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«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных

13 апреля 2023, 10:12
Фото: 1MI

Кто из известных жителей Тюменской области не попал в рейтинг влиятельных

Ожидания далеко не всегда совпадают с реальностью, а потому некоторые тюменцы, которые всегда на слуху и, как казалось, оказывают влияние на Тюменскую область, пролетели мимо ТОПа-100 самых влиятельных людей региона.
Сюжет
Тюмень

Оценки кандидатам выставляли эксперты и некоторые итоговые показатели были весьма неожиданными, так в рейтинг не попал Олег Витязев, владелец тюменской компании «НПП „Сиббурмаш“». В рейтинге богатейших людей региона он занял 3 место, однако по оценке влияния стал лишь 111-м.

Депутат Тюменской областной Думы и руководитель местного «Народного фронта» Роман Чуйко также пролетел мимо рейтинга, он оказался лишь 156-м. Хотя, оценивая мужчина по 10-балльной шкале, некоторые ставили ему по 5 баллов, однако были и те, что уверенно лепил Чуйко единицу.

Несмотря на то, что рейтинг влиятельных почти на четверть состоит из бизнесменов, Ильдар Хусаинов, гендиректор компании «Этажи» до сотни лидеров не добрался, а застрял на 116-й строчке.

Топ-100 влиятельных людей Тюменской области 2022
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Узнать о том, кто возглавил рейтинг влиятельных и как распределились другие места, вы можете в спецпроекте «Нашего города».

#Алиса Вернер#Роман Чуйко#Олег Витязев#Ильдар хусаинов#Влиятельные#Рейтинг#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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