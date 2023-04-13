«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Оценки кандидатам выставляли эксперты и некоторые итоговые показатели были весьма неожиданными, так в рейтинг не попал Олег Витязев, владелец тюменской компании «НПП „Сиббурмаш“». В рейтинге богатейших людей региона он занял 3 место, однако по оценке влияния стал лишь 111-м.
Депутат Тюменской областной Думы и руководитель местного «Народного фронта» Роман Чуйко также пролетел мимо рейтинга, он оказался лишь 156-м. Хотя, оценивая мужчина по 10-балльной шкале, некоторые ставили ему по 5 баллов, однако были и те, что уверенно лепил Чуйко единицу.
Несмотря на то, что рейтинг влиятельных почти на четверть состоит из бизнесменов, Ильдар Хусаинов, гендиректор компании «Этажи» до сотни лидеров не добрался, а застрял на 116-й строчке.
Узнать о том, кто возглавил рейтинг влиятельных и как распределились другие места, вы можете в спецпроекте «Нашего города».