«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных

Депутат Тюменской областной Думы и руководитель местного «Народного фронта» Роман Чуйко также пролетел мимо рейтинга, он оказался лишь 156-м. Хотя, оценивая мужчина по 10-балльной шкале, некоторые ставили ему по 5 баллов, однако были и те, что уверенно лепил Чуйко единицу.