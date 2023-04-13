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Премьер-министр Михаил Мишустин посетил физико-математическую школу в Тюмени. Фото

13 апреля 2023, 12:04
Фото: Информцентр правительства ТО

Мишустин побывал в физико-математической школе в Тюмени

Премьер-министр РФ осмотрел физико-математическую школу в областной столице. По данным информцентра правительства Тюменской области, здесь обучаются 405 учеников 5–11 классов.
«В школе - три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном и общежитие. Для углубленного изучения предметов действуют лаборатории, в частности: физико-химического анализа; 3D-печати; экспериментальной химии», - отмечается в сообщении информцентра правительства Тюменской области.

Премьер-министр обратил внимание на стены у учебных лабораторий. Здесь с помощью видеорегистраторов отображаются актуальные задачи для учеников физико-математической школы. 

Ранее «Наш город» сообщил, что 13 апреля Михаил Мишустин посетил Тюмень с рабочим визитом.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Политика#Школы
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