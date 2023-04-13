Премьер-министр Михаил Мишустин посетил физико-математическую школу в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«В школе - три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном и общежитие. Для углубленного изучения предметов действуют лаборатории, в частности: физико-химического анализа; 3D-печати; экспериментальной химии», - отмечается в сообщении информцентра правительства Тюменской области.
Премьер-министр обратил внимание на стены у учебных лабораторий. Здесь с помощью видеорегистраторов отображаются актуальные задачи для учеников физико-математической школы.
Ранее «Наш город» сообщил, что 13 апреля Михаил Мишустин посетил Тюмень с рабочим визитом.