Михаил Мишустин поменял программу визита в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что премьер-министр в рамках рабочего визита посетит в Тюмени промышленное предприятие, физико-математическую школу и исследовательский центр. Менее часа назад спецборт с делегацией из Москвы приземлился в аэропорту Рощино.