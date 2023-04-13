Михаил Мишустин поменял программу визита в Тюмени

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В список объектов для посещения была включены Областная клиническая больница № 1, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись», — сообщил инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что премьер-министр в рамках рабочего визита посетит в Тюмени промышленное предприятие, физико-математическую школу и исследовательский центр. Менее часа назад спецборт с делегацией из Москвы приземлился в аэропорту Рощино.