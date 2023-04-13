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Михаил Мишустин поменял программу визита в Тюмени

13 апреля 2023, 08:09
Фото: 1MI

Премьер-министр Мишустин поменял программу визита в Тюмени

Председатель правительства России Михаил Мишустин изменил программу рабочей поездки в Тюмень.
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Тюмень

В список объектов для посещения была включены Областная клиническая больница № 1, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

«Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись», — сообщил инсайдер.

Ранее «Наш Город» писал, что премьер-министр в рамках рабочего визита посетит в Тюмени промышленное предприятие, физико-математическую школу и исследовательский центр. Менее часа назад спецборт с делегацией из Москвы приземлился в аэропорту Рощино.

 

#Общество#Новости тюмени#Больницы#Тюмень#Тюменская область#Михаил Мишустин#Валентина Бурнашева
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